Servicetekniker Östersund - Poolwater Nordic AB

Som servicetekniker hos oss på Poolwater kommer du att ansvara för service och underhåll av simhallar, spa- och wellnessanläggningar för att säkerställa att de fungerar felfritt. Dessutom kommer du att vara vår förlängda arm genom att utbilda kunderna i underhållsåtgärder och vara deras närmaste kontakt vid behov. Du trivs med att arbeta självständigt och ha en nära relation med våra kunder, då du blir ett stöd och en viktig tillgång för dem i både akut och förebyggande service och underhåll.
Tillsammans med dina kollegor på Poolwater arbetar ni i ett nära samarbete vilket gör att vi kan skräddarsy våra erbjudanden efter kundens behov och önskemål. Allt för att kunden ska uppleva det som kännetecknar oss som företag: tryggt, enkelt och professionellt.
Du arbetar proaktivt genom att identifiera, åtgärda och förebygga problem hos våra kunder. Genom att förstå deras anläggning på djupet kan du både lösa uppkomna fel och se när ett problem är på väg att uppstå. Med rätt åtgärder i rätt tid hjälper du kunden att säkerställa en stabil och störningsfri drift, bygger förtroende och skapar långsiktiga relationer - vilket i förlängningen bidrar till Poolwaters fortsatta tillväxt.
Du utgår från hemmet där du har din arbetsbil med dig. Ditt distrikt är Jämtland och Härjedalen i huvudsak vilket också är ett väl inarbetat distrikt sedan decennier tillbaka.
Vi ser gärna att din bostadsort är i Östersundstrakten.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en roll där du får lösa problem, ta ansvar och arbeta självständigt ute hos kund. Du har en teknisk bakgrund som gör att du förstår hur system hänger ihop och fungerar i praktiken, inte bara i teorin.
Du har erfarenhet eller god förståelse inom flera av följande områden: felsökning, programmering/styrning, flödesmätning, mekanik, system- och metodförståelse, materialkunskap samt arbete med ström. Du är van att analysera orsaker, testa lösningar och arbeta metodiskt tills problemet är löst.
Vi ser att du är trygg i ditt tekniska utförande och modig nog att ta dig an nya situationer även när lösningen inte är självklar från början. Du använder ditt tekniska kunnande, din problemlösningsförmåga och tar vid behov stöd från kollegor men det är du som ansvarar för att utföra arbetet som tex kan vara pumpbyte, filtermedia etc.
Erfarenhet visar att personer med bakgrund som industrimekaniker/tekniker, kyltekniker eller bergvärmemontör ofta lyckas mycket väl i rollen, då man har med sig rätt typ av tekniskt tänk, systemförståelse och vana att arbeta självständigt med komplexa anläggningar.
Har du en ren VVS-bakgrund ser vi att du har minst
3-årig godkänd gymnasieutbildning (VVS- och fastighetsprogrammet eller Styr & Regler)
2 års heltids lärlingstid (ca 8 500 timmar)
Administrativa delar, dokumentation och arbetssätt går vi igenom i en strukturerad onboarding. Det en viktig del av rollen att löpande dokumentera, redovisa och arkivera arbetet du utför på anläggningarna, så att vi säkerställer kvalitet, spårbarhet och trygg drift för kunden.
Som person är du självgående, ansvarstagande och nyfiken. Du vill förstå, förbättra och säkerställa att anläggningar fungerar stabilt och utan driftstopp - och du känner stolthet i att leverera kvalitet varje gång.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.Om företaget
Poolwater AB grundades 1983 och är idag en av de ledande i branschen inom pooler och reningsanläggningar av kommunala badanläggningar, spaanläggningar och wellnessanläggningar. Vi är en komplett leverantör och genomför allt från planeringsskede till invigning. Vi ser lösningen när andra ser problem, det gör oss unika!
Om processen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser gör de en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren 076 307 10 29 eller Daniel Wallström 073 725 79 05.
