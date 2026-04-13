Servicetekniker & Kundtjänst - Armtac Global AB

2026-04-13


Publiceringsdatum
2026-04-13

Om tjänsten
Vi på ARMTAC GLOBAL AB söker nu en engagerad och tekniskt intresserad Servicetekniker & Kundtjänstmedarbetare till vårt team i Falkenberg. Rollen kombinerar praktiskt tekniskt arbete med kundkontakt och passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och ett högt eget ansvar. Vår verksamhet är inriktad mot mörkeroptik, där du kommer arbeta med både service, felsökning och kundsupport kring våra produkter.

Dina arbetsuppgifter
Felsökning, service och reparation av elektronikprodukter

Montering och hantering av mindre elektroniska komponenter

Kundsupport via telefon och e-post

Orderhantering och administrativt arbete i datasystem

Självständigt driva ärenden från start till mål

Kvalifikationer (krav)

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Erfarenhet eller bakgrund inom elektronik, gärna småelektronik (t.ex. lödning, reparation av telefoner/datorer eller arbete med kretskort som ESP32)

God datorvana

Erfarenhet av kundservice

Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar

B-körkort

Meriterande

Grundläggande kunskaper inom programmering

Erfarenhet från serviceyrken

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att kombinera teknik och kundkontakt. Du är självgående, ansvarstagande och har ett genuint intresse för elektronik.
Vi erbjuder

En varierande roll i ett växande företag

Möjlighet att arbeta med avancerad teknik inom mörkeroptik

Ett engagerat team och goda utvecklingsmöjligheter

Anställningsform: Heltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7556936-1943850".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Today Consulting Syd AB (org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Kvekatorpsvägen 23 (visa karta)
311 32  FALKENBERG

Arbetsplats
Today Consulting

Jobbnummer
9851884

