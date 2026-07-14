Servicetekniker & Kundrådgivare till Nomus, en del av Svenska Foder
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2026-07-14
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Tycker du om att kombinera kundkontakt, problemlösning och eget ansvar? Trivs du med friheten att planera din dag samtidigt som du ingår i ett team där man stöttar varandra och delar kunskap?
Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker nu en Servicetekniker & Kundrådgivare till Västra Östergötland. Du arbetar nära kunder inom lantbruk och industri för att förebygga och lösa problem med skadedjur. Genom ett professionellt bemötande och hög kvalitet i ditt arbete bygger du långsiktiga relationer och hjälper kunder att skapa trygga och hållbara verksamheter.
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen besöker du ett lantbruk och hjälper kunden att hitta förebyggande lösningar, nästa dag arbetar du ute hos en industrikund där du analyserar behov och rekommenderar rätt åtgärder.
Du planerar självständigt ditt arbete, samtidigt som du är en del av ett team där vi delar kunskap, hjälper varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Det här kommer du att göra
Utföra skadedjurskontroller och bekämpningsinsatser hos våra kunder
Ge råd och rekommendationer som hjälper kunden att förebygga framtida problem
Bygga långsiktiga kundrelationer genom professionellt och förtroendefullt bemötande
Identifiera kundernas behov och föreslå lösningar som skapar värde
Utveckla samarbetet med både befintliga och nya kunder
Planera och strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt
Bidra med erfarenheter och kunskap till kollegor inom teamet
Vi tror att du:
Tycker om att skapa goda relationer med människor
Är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt
Trivs med att planera din egen vardag
Är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att lära dig nya saker
Har ett starkt kundfokus och vill bidra till god service
Ser möjligheter att utveckla affärer genom att förstå kundens behov
Du kan ha erfarenhet från exempelvis service, kundarbete, lantbruk, teknik, försäljning eller rådgivning. Det viktigaste för oss är att du tycker om att arbeta med människor, tar ansvar för dina uppgifter och vill utvecklas tillsammans med oss.
Det är meriterande om du har
Tillstånd So1 och SoX
Erfarenhet eller kunskap inom lantbruk
Erfarenhet av kundnära arbete
Därför ska du välja Nomus
Hos oss får du en varierad och självständig roll med stor frihet under ansvar. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och stöd i vardagen är en självklarhet. På Nomus tror vi på nära samarbeten, hög kvalitet och långsiktiga relationer. Vi delar kunskap, hjälper varandra och tar ansvar för att skapa värde för våra kunder. Det är grunden i våra värderingar: Tillsammans – Trovärdiga – Värdeskapande
Nomus är en del av Svenska Foder, vilket ger oss det bästa av två världar – den nära känslan i ett mindre bolag och tryggheten, kompetensen och möjligheterna som finns i en större organisation.
Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 31 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få hälsa en ny kollega välkommen till vårt team!
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta VD, Andreas Holm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Foder Aktiebolag
(org.nr 556039-6060)
583 91 VIKINGSTAD Arbetsplats
Svenska Foder Kontakt
VD
Andreas Holm andreas.holm@nomus.se +46101302995 Jobbnummer
10002682