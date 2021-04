Servicetekniker mot pressar till Din Maskin! - Framtiden i Sverige AB - Maskinreparatörsjobb i Värnamo

Framtiden i Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Värnamo2021-04-02Servicetekniker mot pressar till Din Maskin!Har du erfarenhet av att arbeta som servicetekniker för pressar? Gillar du social kontakt och är serviceminded? Då kan detta vara jobbet för dig!2021-04-02Du kommer att ingå i vårt serviceteam och arbeta med uppdrag från externa kunder inom tillverkningsindustrin. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av förebyggande och avhjälpande underhåll samt installation och idrifttagande av främst automatpresslinjer, servopressar, mekaninska pressar samt bandmatningnsystemDet förekommer resor i tjänst samt övernattningar på annan ort. Arbetet sker i största mån i Sverige, men även i Norge.Du kommer att utgå från hemmet och rapportera till ansvarig serviceledare.Din Maskin ingår i Liljedahl Group som tillhör divisionen LMT Group tillsammans med Ravema AB och PLM Group. Din Maskins affärsidé är att med engagemang, förtroende och hållbarhet erbjuda högeffektiv produktionsutrustning för plåtbearbetning till svensk och norsk industri för att främja produktivitet och konkurrenskraft.Läs mer på hemsidan https://dinmaskin.se/ Vi söker dig om har tidigare erfarenhet inom dessa maskingrupper samt har god kunskap nom mekanik, hydralik, el och automation. Du är social och du tar dig an dina arbetsuppgifter med stor ansvarskänsla. Du är flexibel, gillar att arbeta självständigt och lägger stor vikt vid att sätta kunden i fokus.Skallkrav:Minst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifterGrundläggande El-kunskapSvenska och Engelska i tal och skriftDatavanaKörkortDet är meriterande om du har ett allmänt tekniskt intresse.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos kundföretaget.Välkommen att ansöka om du känner att du passar in på ovanPlacering: VärmanoStart: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidArbetstider: DagtidKontaktperson(er)Linda ÖnerudSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671163