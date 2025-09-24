Servicetekniker/montör till byggföretag!
2025-09-24
Har du erfarenhet av snickeri eller montering och söker nya utmaningar? Trivs du i en varierad roll och vill arbeta med ett gott gäng? Vi har jobbet för dig!
Vår samarbetspartner är ett framgångsrikt företag som ligger öster om Göteborg och är verksamma mot byggbranschen där de hyr ut utrustning, bodar och tillfällig el. Vi söker en servicetekniker/montör till byggföretag som kommer att arbeta montering och service samt reparation av arbetsbodar ute på byggarbetsplatser. Du kommer att starta din arbetsdag på företagets depå för att sedan åka ut till olika projekt runt om Göteborg. Du planerar din dag utefter de arbetsorder du får till dig och arbetet sker både självständigt och i grupp.
Start: Omgående! Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Strax öster om Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 06:30-15:30
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag men för rätt person kan det finnas chans att gå över till vår samarbetspartner förutsatt att allt fungerar bra.

Publiceringsdatum
2025-09-24

Profil
Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete som snickeri, montage eller fastighetsskötsel
• B-körkort och tillgång till bil
• Truckkort A1-A4, B1-B4
• Svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• Elkunskap
Vi söker dig som är en flexibel och driven person. Du är händig och hittar snabbt nya lösningar när du stöter på utmaningar i ditt arbete. Då man interagerar med andra i denna roll är det viktigt att du är social och gillar att bidra med en god stämning till såväl kollegor som kunder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Emma Sande emma@lnpersonal.se Jobbnummer
9524407