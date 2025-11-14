Servicetekniker/montör
Secorra Security Group Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
Är Du händig med lite känsla?
Vi söker en person som har känsla för montage av det enkla slaget. Arbetet innebär en viktig roll i säkerhetsarbetet genom kontroll och service av brandskyddprodukter och utrymningsvägar.
Har du tidigare erfarenhet från branschen är det naturligtvis bra - i annat fall kommer du att klara arbetet genom vår internutbildning.
Vi behöver anställa omgående så skicka ditt personliga brev och CV snarast. Glöm inte att ange ditt löneanspråk.
Arbetet är fritt under ansvar och du arbetar i hela Stockholm.
Märk din ansökan "servicetekniker". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: ansokan@secorra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Secorra Security Group Sweden AB
(org.nr 559473-3379) Jobbnummer
9606454