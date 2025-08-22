Servicetekniker / Montör
2025-08-22
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Är du en noggrann och teknikintresserad person som är ute efter ett omväxlande jobb? Vill du vara en del av ett spännande företag med goda utvecklingsmöjligheter för den som vill? Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en engagerad Servicetekniker till vår samarbetspartner som tillverkar och säljer geoteknisk fältutrustning och instrument. Deras kundsegment är brett där utrustningen används inom många olika branscher.
I rollen som servicetekniker är du en viktig del i tillverkningsprocessen av borrvagnar. Arbetsuppgifterna är varierande och kommer bland annat bestå av tillverkning och installation av styrskåp till borrvagnar, finmekaniskt montage, lödning, installation av belysning samt koppling av styrpaneler. Vidare kommer du att arbeta med test/kalibrering av borrvagnar/riggvagnar, felsökning och reparationer.
Rollen innebär till största del verkstadsarbete och vid behov bänkproduktion. Du rapporterar till produktionskoordinatorn som leder det dagliga arbetet.
Start: Omgående. Ansök redan idag, urval sker löpande!
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre, dagtid
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag med syfte att gå över till vår samarbetspartner efter 6 månader, förutsatt att allt fungerar bra.
• Grundläggande kunskaper inom elektronik/ellära och finmekanik
• Tidigare erfarenhet av arbete som montör inom elektronik/finmekanisk montering.
• Flytande svenska i tal och skrift
• God fysik
Vi tror att du som person är noggrann, ordningsam och självständig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av montering och installation - inom elektronik. Har du arbetat som servicetekniker eller styrskåpsbyggare är det starkt meriterande.
I arbetsrollen behöver du även vara problemlösande, initiativtagande och ha förmågan att kunna se ur ett helhetsperspektiv. Som person värdesätter du ett bra samarbete med dina kollegor och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
