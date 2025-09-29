Servicetekniker / Mekaniker till Skene
Stora Enso AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
Vi söker en motiverad och kompetent Servicetekniker/Mekaniker till vår anläggning i Skene inom Stora Enso Packaging AB.
Karriär för ett bättre klimat. Varje dag.
Tycker du om att arbeta med händerna, lösa tekniska problem och se till att allt fungerar som det ska? Vi söker en underhållsmekaniker som vill vara med och hålla vår produktionsutrustning och våra fastigheter i toppskick - och samtidigt bidra till en säker, effektiv och framåtblickande arbetsmiljö.
Om rollen
I den här rollen ansvarar du för reparation, inspektion och underhåll av både produktionsutrustning och fastighetssystem. Du är den vi vänder oss till när akuta problem uppstår, inklusive direktkontakt med maskinleverantörer vid behov. Du planerar och förbereder även underhållsaktiviteter vid både planerade och oplanerade driftstopp.
Du arbetar nära produktionsteamet och delar med dig av din expertis kring hur utrustningen ska skötas och underhållas. Ditt arbete är en viktig del i att nå våra verksamhetsmål och driva kontinuerliga förbättringar. Säkerhet är en självklar prioritet, och du har en aktiv roll i att skapa en trygg och välorganiserad arbetsplats.
Vad du kommer att göra
Utföra mekaniska reparationer, inspektioner och felsökning på produktions- och fastighetsutrustning
Kommunicera med leverantörer vid akuta tekniska problem
Ge råd till produktionspersonalen om skötsel och underhåll av utrustning
Bidra till säkerhetsarbetet och säkerställa en trygg arbetsmiljö
Säkerställa att kemikalier hanteras enligt våra rutiner samt att verktyg och utrustning är i gott skick
Rapportera fel och föreslå förbättringar i våra interna processer
Säkerställa teknisk tillgänglighet och stödja våra mål inom säkerhet, miljö och kvalitet
Vara kontaktperson för leverantörer av tjänster kopplade till underhåll, utrustning och fastighet
Utföra andra uppgifter enligt instruktion från närmaste chef eller underhållssamordnare
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mekanikerarbete i en industriell miljö och som är intresserad av att fortsätta utveckla din kompetens. Vi värdesätter ett praktiskt arbetssätt och en vilja att lära sig mer om företagets processer och arbetssätt. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska, grundläggande IT-kunskaper. Kunskaper i SAP är meriterande, i de delar som är relevanta för rollen.
Du trivs med att samarbeta med olika avdelningar. Du är serviceinriktad och arbetar proaktivt för att säkerställa att produktionen fungerar smidigt och att tekniken stödjer verksamheten på bästa sätt. Vi uppskattar initiativförmåga, ansvarstagande och en vilja att ta dig an varierande arbetsuppgifter enligt kompetensmatrisen för rollen.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Eftersom vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast 19 oktober, 2025.
Vår rekryteringsprocess kan, utöver intervju, innehålla andra steg innan anställningen börjar, såsom bakgrundskontroll, referenstagning, hälsoundersökning samt drogtest.
Om du har frågor om tjänsten, hör gärna av dig till rekryterande chef; Thomas Gunnarsson, thomas.gunnarsson@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
