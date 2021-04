Servicetekniker/mekaniker till LE Maskin i Sundsvall! - Professionals Nord Rekrytering AB - Maskinreparatörsjobb i Sundsvall

Professionals Nord Rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall2021-04-06Är du en driven lagspelare med ett stort fordonintresse? Är du den som på fritiden gärna skruvar i garaget? Vill du dessutom tillhöra en platt organisation med korta beslutsvägar? Då är detta tjänsten för dig!Information om tjänstenProfessionals Nord söker för LE Maskiners räkning en Servicetekniker/mekaniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos LE maskiner enligt överenskommelse. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och LE maskiners önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se Som konsult hos Professionals Nord ingår du i vårt konsulterbjudande som bland annat omfattar en dedikerad konsultchef, ett brett nätverk samt att du så klart är omfattad av kollektivavtal med friskvård, tjänstepension osv.2021-04-06LE maskin förser sina kunder med olika maskiner och har ett brett sortiment med allt från småhandmaskiner till hjullastare. Du kommer i din roll som servicetekniker/mekaniker arbeta med att meka med maskiner som behöver ses över, det kommer även förekomma att du behöver åka ut till kunderna och se över samt köra ut maskinerna på plats med jämna mellanrum.Du kommer tillhöra en sammansvetsat gäng på 3 personer som alltid ställer upp och jobbar tillsammans. Självklart kommer du även få en gedigen introduktion och besöka andra depåer - allt för att få de bästa förutsättningarna att snabbt komma in i arbetet. Hos LE Maskin finns det stora utvecklingsmöjligheter, där du själv bestämmer hur långt du kan gå inom företaget.Vanligt förekommande arbetsuppgifter:Rengöra och göra returkontroll på maskinerReparera och serva maskinerKundkontaktLägga in lediga maskiner i systemetBoka transporterBeställa reservdelarVi söker dig somHar ett gediget intresse för alla olika sorters motorer gärna mot tunga fordon och som älskar att skruva. Kanske har du gått fordonstekniska på gymnasiet eller tidigare jobbat som bilmekaniker? Men det är inget krav för tjänsten. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet från branschen och markentreprenad. Har du dessutom fler behörigheter än B-körkort är det ett stort plus.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos LE maskiner. Du är en driven person som har lätt att se vad som behöver göras. Du har stor arbetsmoral och ser till företagets bästa. Vidare är du flexibel och ställer upp för dina kollegor om det så behövs.START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: SundsvallURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Frida SöderströmSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Information om kundföretagetHyr där proffsen hyr!LE maskiner, Norrlands trevligaste uthyrare hyr ut maskiner, verktyg och utrustning till både stora som små byggprojekt.Hyrdepåer finns i Sundsvall, Lycksele och Umeå.Läs mer på: www.lemaskin.se/ Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - Att skapa och bibehålla arbetstillfällen! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-03Professionals Nord Rekrytering AB5672058