Servicetekniker / Mekaniker hydraulik / Verkstadstekniker
2026-03-16
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Vi söker en servicetekniker / mekaniker med intresse för hydraulik till vår verkstad.
Arbetet passar dig som har erfarenhet från fordon, tunga maskiner, industri eller verkstad och som trivs med praktiskt arbete, felsökning och mekaniskt arbete.
I rollen arbetar du främst med:
Renovering och service av hydraulcylindrar
Felsökning inom hydraulik och mekanik
Reparation av komponenter från fordon och maskiner
Arbete i verkstad med specialverktyg och provtryckningsutrustning
Kvalitetskontroll och provtryckning av renoverade komponenter
Arbetet är varierande och sker både självständigt och i samarbete med kollegor i verkstaden.
Vi söker dig som har:
utbildning inom fordon, industri eller verkstadsteknik, eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet av mekanik, hydraulik eller reparation av maskiner eller fordon
tekniskt intresse och förmåga att felsöka och lösa problem
god samarbetsförmåga och ansvarstagande i arbetet
Om arbetsgivaren
Holmgrens Truck Motor arbetar med service och reparation av olika typer av fordon och maskiner. Företaget är en del av Bilia-koncernen och sedan augusti 2023 driver vi även Mercedes-Benz verkstad i Gällivare för lastbilar och transportbilar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: malin.paulusson@htmab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Truck-Motor AB
(org.nr 556254-0293)
982 22 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Paulusson malin.paulusson@htmab.se 0702334090 Jobbnummer
