Servicetekniker med utvecklingsmöjligheter!
Wikan Personal AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Kristianstad Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Kristianstad
2025-09-18
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att växa och ta mer ansvar? Vi söker nu en driven servicetekniker som vill utvecklas tillsammans med oss! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierad roll med stor frihet och ansvar.Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Zafe Care Systems AB är ett nationellt bolag med rötterna och huvudkontor i Kristianstad. Ingår i den världsomspännande Addlife koncernen. Läs gärna mer på www.add.life, www.zafe.se
Zafe kulturbärare är viktiga hörnstenar i våra dagliga arbete både internt och externt. Kulturbärare med enkelhet, ansvarstagande, engagemang och nytänkande.
Zafes breda portfölj av produkter, lösningar, service och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet, särskilt- och grupp/LSS boende. Vi erbjuder digitala lösningar som ger äldre, funktionshindrade, omsorgspersonal och anhöriga en säkerhet både i hemmet och utomhus.
Vi växer och söker nu en driven servicetekniker som kan komplettera vårt team. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos oss kommer du främst att arbeta med felsökning, reparation och service av våra trygghetslösningar. Det är en serviceinriktad roll med fokus på hög kundnöjdhet. Utöver direktkontakt med kunderna kommer du även samarbeta med dina kollegor inom serviceteamet på Zafe för att säkerställa att maximera resultat och värde för kunden.
Tjänsten innefattar ca 25-30 övernattningar per år.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Gymnasial elutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning el/automation
• Minst 7 års erfarenhet som elektriker eller tekniker inom installation, service eller drift
• Goda kunskaper inom elinstallation och felsökning
• Förmåga att läsa och tolka elritningar och scheman
• Grundläggande IT-kunskaper, exempelvis Windows, nätverk och appar
Det är meriterande med erfarenhet av lågspänning och svagström samt om du har erfarenhet av att leda och driva projekt.
Vi söker dig som är analytisk och lösningsorienterad, med ett strukturerat arbetssätt. Du är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och trivs i kundnära dialoger. Du är flexibel, stresstålig och van att hantera flera uppgifter samtidigt. Noggrannhet och kvalitet är en självklarhet för dig.
Tjänsten kräver B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Grundläggande kunskaper i engelska är också önskvärda.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete där du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom trygghetslösningar och du kan växa in i en roll där du leder och driver projekt på egen hand. Du kommer att ingå i ett engagerat team med god sammanhållning, där du får stöd av erfarna kollegor och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling och bra anställningsvillkor. Hos oss får du stort ansvar och frihet i ditt arbete, samtidigt som du har nära till både tekniskt stöd och kundkontakt. Vi är mitt i en spännande satsning där vi bygger om för framtiden - och den här rollen är en viktig del av den utvecklingen.
Information och kontakt
Våra kunder finns över hela Sverige, dock främst i södra Sverige, Göteborg och Eskilstunaområdet. Du kommer utgå från kontoret i Kristianstad och främst arbeta mot kunderna inom pendlingsavstånd. Du måste dock vara beredd på att det ibland förekommer övernattningar, uppskattningsvis 25-30 dagar i denna roll. Det ingår även beredskap var 5:e vecka. Under beredskapen skall du vara beredd på att kunna åka ut till våra kunder vid akuta behov men de allra flesta ärende går att lösa på distans. Du kommer att få en servicebil för resor i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Zafe med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Välkommen att skicka in din ansökan! Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 8 oktober 2025. För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johanna Fondell 044-5906502 Jobbnummer
9515758