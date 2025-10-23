Servicetekniker med inriktning automation, Halland
2025-10-23
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Varberg
, Halmstad
, Markaryd
, Borås
Har du ett tekniskt intresse och brinner för att lösa problem? Värdesätter du kundkontakt och hög servicenivå? Vi söker nu en servicetekniker med inriktning manuella och automatiska truckar till Halland, med placeringsort Falkenberg. I denna roll ansvarar du för serviceuppdrag direkt hos våra kunder, där ditt professionella bemötande bidrar till att upprätthålla vår höga standard och våra starka kundrelationer. Du utför service, felsökning och reparationer för att säkerställa att tekniken fungerar - varje dag bjuder på nya utmaningar. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt med frihet under ansvar, samtidigt som du är en del av ett stöttande team.
Om tjänsten
Hos oss är hög servicestandard och punktlighet grundläggande. Du ska säkerställa att våra kunders truckparker alltid fungerar väl och att eventuella driftstopp hanteras snabbt och effektivt. Med den ökande användningen av automatiska truckar behöver vi nu en tekniker som kan hantera både automatiska och traditionella truckar. Arbetsuppgifterna inkluderar installation, underhåll och reparation av truckar, felsökning vid tekniska problem samt regelbundet servicearbete för att säkerställa långvarig drift. Även om du arbetar självständigt och ansvarar för din egen planering och utförande av uppdrag, är du en del av ett samarbetsinriktat team.
Forskning har visat att kvinnor och vissa minoriteter är mindre benägna att söka jobb om de inte uppfyller samtliga kvalifikationskrav. Om du är intresserad av den här rollen och besitter de flesta av de färdigheter vi söker, uppmanar vi dig att ändå skicka in din ansökan!
Din profil
Vi söker dig som:
* Har teknisk kompetens och intresse. Du ser tekniska problem som en spännande utmaning och är intresserad av ny teknik och digitala system.
* Kan kombinera lättare fysiskt arbete med administrativa uppgifter.
* Hanterar engelska då vi har dokumentation som kan vara på engelska
* Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
* YH-utbildning för servicetekniker eller motsvarande.
* Erfarenhet eller tidigare vana av reparationer på truckar eller robotar.
* Kunskap om hydraulik, fordons-el, mekanik och förbränningsmaskiner.
* Erfarenhet av automation
Om oss
Vi är Sveriges ledande leverantör inom materialhantering! Hos oss på Toyota Material Handling Sweden erbjuder vi en omfattande portfölj av manuella och automatiserade truckar samt tjänster, inklusive service, reservdelsförsörjning, uthyrning, rådgivning och förarutbildning. Med innovativa lösningar och cirka 600 dedikerade medarbetare, strävar vi efter säkrare och effektivare materialhantering. Vi är ett sälj- och servicebolag inom en global koncern.
Toyota Material Handling är en dynamisk arbetsplats där vi kontinuerligt strävar efter förbättring. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare. Vår företagskultur sätter människan i fokus, varje individ är värdefull och vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi är certifierade enligt Great Place To Work. 83% av våra medarbetare anser att detta är en mycket bra arbetsplats. Här välkomnas dina idéer och åsikter. Läs mer om att hur det är att arbeta hos oss.
Vårt erbjudande
* Arbeta för ett världsledande företag inom materialhantering och få möjlighet att växa och utvecklas i din karriär.
* Du erbjuds ett självständigt arbete med frihet under ansvar och flexibilitet i arbetstider.
* Du får en trygg anställning med en grundlig introduktion och utbildning.
* Arbeta i ett team som hjälps åt och stöttar varandra, samt ha kollegor i hela landet vars stöd och expertis du kan dra nytta av.
* Tillgång till en utrustad servicebil, fast lön och bonus.
* Friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år och andra erbjudanden i vår förmånsportal för att främja hälsa och välbefinnande.
* Förskottssemester och möjlighet att använda en tidbank för flexibel ledighet och återhämtning.
Övrig information
Placering och start:
Lämplig bostadsort är Falkenberg. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering.
Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper.
Vi har valt att göra den här rekryteringen själva och undanber oss kontakt med rekryteringssajter. Intervjuer hålls löpande. Sista ansökningsdag är 16/11.
Vår rekryteringsprocess består av en telefonavstämning och intervjuer, personlighetstest, bakgrundskontroll och referenstagning.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Patricia Walla Stålbrand.
Telefonnummer: +46 72 232 55 62
Mail: Patricia.Walla@se.toyota-industries.eu
