Servicetekniker med fokus på ny teknik
Är du tekniskt nyfiken och vill arbeta med den senaste tekniken inom lantbruksmaskiner? Då kan det här vara nästa steg för dig.
OM TJÄNSTEN
Som servicetekniker hos oss arbetar du med avancerad felsökning, diagnostik och reparation av moderna lantbruks- och entreprenadmaskiner. Dagens maskiner har högteknologiska system med elektronik, mjukvara och uppkopplade funktioner - där du blir en nyckelperson i att få allt att fungera optimalt.
Arbetet sker främst i vår verkstad men kan även innefatta fältservice. Du jobbar med allt från mekanik och hydraulik till styrsystem, GPS-lösningar och digitala verktyg för diagnos.
VAD VI ERBJUDER
En varierad roll där teknik och problemlösning står i fokus
Löpande utbildning inom den senaste maskintekniken, både internt och via våra leverantörer
Möjlighet att utvecklas inom områden som diagnostik, elektronik och precisionslantbruk
En modern arbetsplats i ett marknadsledande företag
Ett glatt team med kollegor som gör arbetet inspirerande
DIN PROFIL
Du har erfarenhet av service och felsökning inom fordon eller maskiner, och ett intresse för ny teknik. Du trivs med att lösa problem, är noggrann och tar ansvar för ditt arbete.
Du är van att arbeta strukturerat, har god samarbetsförmåga och gillar ett arbete där tempot kan variera.
MERITERANDE
Erfarenhet av felsökning inom elektronik
Kunskap om GPS, ISOBUS eller precisionslantbruk
Vana att arbeta med datorbaserade diagnosverktyg
Goda kunskaper i engelska
B-körkort är ett krav.
Är du redo att arbeta med framtidens lantbruksteknik?
Sök redan idag och bli en del av vårt team.
UPPLYSNINGAR
Henrik Svensson, Verkmästare, 0761-171208
Vi tror på våra ledord som är Engagemang - Tillgänglighet - Trygghet
Välkommen till www.axima.se
ANSÖKAN
Ansök genom att fylla i formuläret, urval sker löpande!
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 1600 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axima AB
467 40 GRÄSTORP
För detta jobb krävs körkort.
Grästorp
