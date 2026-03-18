Servicetekniker, maskin
Scandinavian Maintenance AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandinavian Maintenance AB i Stockholm
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Servicetekniker sökes till Scandinavian Maintenance!
Plats för arbete: Hemmakontor, där du utgår från och sedan reser ut till våra kunder i främst Stockholm-Mälardalen. Möjlighet för dig som vill ha ett flexibelt arbete med stort egen-ansvar och växa med oss som företag.
Vi är idag 9 personer som trivs oerhört bra med vårt arbete och vi strävar efter att utöka denna skara av personer.
Om oss: Vi är ett bolag med mycket bästa ryktezt man kan tänka sig hos våra välkända kunder och vi är specialiserade på bland annat service mot lagerautomation, transportband och paketsortering. I bolaget finns gedigen kunskap inom området, och vi har mycket intern utbildning som vi tillhandahåller. Maskinerna vi servar ser olika ut så du får kontinuerlig kunskapspåfyllnad för att kunna lösa utmaningarna.
Vi sköter löpande underhåll på våra kunders maskiner men vi rycker också ut när maskinerna ligger nere eller något fel uppstår. Du är vår ambassadör vid mötet med kunden så din ambition är alltid att lösa problemen som uppstår.
Om dig: För att framgångsrikt axla rollen som servicetekniker så behöver du god kunskap inom mekanik och elektronik genom utbildning, arbete eller ren entusiasm.
Som person ser vi gärna att du är en utpräglad och flexibel lagspelare som ser till att kunden blir nöjd när vi lämnar arbetsplatsen. Givetvis har du stort intresse av teknik och problemlösning.
Gedigen kunskap om mekanik och elektronik kommer att värderas.
B-körkort fordras då resor kan förekomma i tjänsten. Flytande svenska i tal- och skrift. Goda kunskaper i engelska.
Dina arbetsuppgifter:
Ansvarar för förebyggande underhåll genom att systematiskt kontrollera att samtliga säkerhetsanordningar fungerar korrekt och är hela.
Utför noggranna inspektioner av kablar och elektroniska komponenter samt utför termografi av elinstallationen för att tidigt identifiera potentiella problem.
Kontrollera samtliga maskiners funktioner, utför nödvändiga justeringar, rengör och smörj maskinerna samt byt ut slitna delar för att säkerställa optimal drift och minimera driftstopp.
När en kund rapporterar fel eller skada, tar du emot samtalet, lyssnar in behovet, säkerställer att produktionen fortsätter smidigt och påbörjar felsökning och reparation av det rapporterade felet.
Håll kontinuerlig kontakt med kunden för att vara uppdaterad av deras behov och eventuell merförsäljning, samt vidarebefordra relevant information.
Dokumentera noggrant alla utförda åtgärder och det arbete som genomförts för att säkerställa spårbar historik.
Ett härligt och fritt arbete, men med stort eget ansvar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: rolf@scandinavianmaintenance.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Maintenance AB
(org.nr 559163-3507)
Görslövs Byaväg 27 (visa karta
)
263 92 JONSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rolf Larsson rolf@scandinavianmaintenance.com 0702739402 Jobbnummer
9803829