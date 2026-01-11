Servicetekniker, lantbruk- & entreprenadmaskiner
2026-01-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
, Gnosjö
, Tranås
Är du tekniskt lagd och intresserad av lantbruks- & entreprenadmaskiner? Vill du bli en del av ett framgångsrikt team som sätter kvalitet och kundservice i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Som servicetekniker kommer du att arbeta med service och reparationer av lantbruks- & entreprenadmaskiner, både i vår verkstad och direkt ute hos kund. Rollen innebär ett varierande arbete där du följer hela serviceprocessen - från kundkontakt till felsökning, reparationer och dokumentation.
I rollen som servicetekniker mot lantbruk/entreprenad kommer du att arbeta med:
Utföra service, reparationer och underhåll av lantbruks- & entreprenadmaskiner
Serva inbytestraktorer inför försäljning
Åtgärda tekniska problem med hjälp av diagnosutrustning
Delta i vidareutbildning och utveckla dina tekniska färdigheter
För att lyckas i rollen har du:
Har en teknisk utbildning eller erfarenhet inom maskinteknik eller liknande område
Har erfarenhet av lantbruks-, entreprenadmaskiner och tunga fordon
Är noggrann, självständig och har ett problemlösande arbetssätt
Har datorvana och kan arbeta med digitala verktyg och program
Innehar B-körkort
Rosenqvist Maskin erbjuder dig:
Ett spännande och varierande arbete i en stabil organisation
Möjligheter till vidareutbildning och personlig utveckling
Ett härligt team med erfarna kollegor och en stöttande arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Rosenqvist Maskin med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Rosenqvist Maskin:
Om oss Rosenqvist Maskin AB är en aktör inom försäljning och service av lantbruksmaskiner. Vi representerar flera av marknadens främsta varumärken och är stolta över att erbjuda högkvalitativa produkter och kundanpassade lösningar. Vår bas är i Jönköping men våra kunder, såväl som service partners, finns i hela Sverige och vi har leverantörer runtom i Europa Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
