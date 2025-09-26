Servicetekniker Klimat Bengtsfors
2025-09-26
Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Vill du vara en nyckelperson i ett litet, sammansvetsat team där din kompetens verkligen gör skillnad? Hos oss på Caverion får du möjlighet att utveckla både våra kunders fastigheter och din egen yrkeskompetens, samtidigt som du arbetar i en strukturerad miljö med nära samarbete och balans i vardag.
Till vår filial i Bengtsfors söker vi nu en servicetekniker med ett brett tekniskt kunnande eller som vill utvecklas vidare och bredda sin kompetens inom ventilation, kyla, VS och styr & regler. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp med nära samarbete med varandra.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som servicetekniker på Caverion arbetar du med tillsyn, skötsel, underhåll, installationsarbete och felsökning inom allmän fastighets och processteknisk utrustning. Du arbetar även med att säkra den dagliga driften av befintliga system. Du kommer också att medverka vid planeringen av förebyggande underhållsarbete. Viktigt att du är serviceinriktad och tycker om kundkontakter och är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.
För att arbeta som servicetekniker hos oss bör du vara uppdaterad vad gäller ny teknik samt vara en kreativ problemlösare inom ditt område.
Du kommer också att arbeta med:
• Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av de tekniska systemen via uppföljningsrapporter
• Uppföljning och återrapportering
• Planering av eget arbete
• Utföra tekniska serviceuppdrag
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossBakgrund
• VVS, el/automation, drifttekniker, eller annan relevant teknisk utbildning
• Kunskaper inom ventilation, styr & regler, VS och kyla
• Erfarenhet från liknade arbetsuppgifter
• Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter
• Meriterande att kunna läsa ritningar
• B-körkort
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 eller mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
