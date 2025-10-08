Servicetekniker Kalmar / Växjö
2025-10-08
WENNSTROM SOLUTIONS & SERVICE AB - SMARTA LÖSNINGAR FÖR TANKNING AV EL OCH BRÄNSLE
Nu söker vi en servicetekniker till området kring Kalmar / Växjö.
Efterfrågan på våra tjänster ökar och vi söker därför efter förstärkning!
Vi arbetar ute hos våra kunder i regionen med alla typer av utrustning för tankning av bränsle och el. Erfarenheter inom drivmedelsteknisk utrustning tillsammans med kunskaper inom el är meriterande, men viktigast för oss är ditt höga intresse för teknik.
Tjänsten
Som servicetekniker hos oss utför du service- och installationsarbeten hos våra kunders ladd- och bränsleanläggningar samt depåer. Vanligt förekommande är bränslepumpar, betallösningar, styrsystem och utrustning för fordonsladdning.
Du åtgärdar och förebygger fel inom kundens anläggning med din kompetens inom el, elektronik och mekanik. Arbetsdagen utgår i huvudsak från din hemort och servicearbetet utförs hos våra kunder på daglig basis. Det förekommer planerade arbetsresor med övernattning utifrån våra kunders behov av våra tjänster. Våra servicetekniker gillar friheten som arbetet innebär, där ingen dag är den andra lik.
Personliga egenskaper
Som person är du driven och självgående samtidigt som du är strukturerad, ordningsam, serviceinriktad och förstås kommunikativ. Vi vill att du är en person som bidrar med mycket energi och har en vilja att avhjälpa kundernas problem. Vi tror du har mångsidiga tekniska kunskaper och god förmåga att analysera felkällor självständigt.
Våra förväntningar:
• Körkort, minst full behörighet för B utan villkor för automat
• Gymnasieexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Kunskaper inom el, elektronik, mekanik och slutna trycksystem.
• Vana att arbeta med PC som arbetsverktyg
Om oss
Wennstrom Solutions och Service AB är en del av den nordiska koncernen Wennstrom Group. Vi erbjuder marknadens bredaste utbud av lösningar för lagring, distribution och påfyllning av el och andra bränslen. Vi är stolta över våra smarta och effektiva lösningar som gör skillnad för säkerheten som miljön. Med egen driftorganisation är vi med våra kunder hela vägen i lösningens livscykel och säkrar framgångsrika långsiktiga relationer. Vi är stolta över våra smarta och effektiva lösningar som gör skillnad för säkerheten som miljön.
Publiceringsdatum2025-10-08
Vi samarbetar med rekryterings och bemanningsföretaget Prowork Kompetens i den här rekryteringen. Om du känner igen dig själv i beskrivningen är du varmt välkommen att skicka in din ansökan via länken. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, urval och intervjuer sker löpande så sök tjänsten redan idag!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Niklas Bergman, HR-chef, niklas.bergman@wennstrom.com
Cecilia Grönlund, Rekryteringsspecialist Prowork, Cecilia@prowork.se
, 0709838465
Läs mer om oss på vår hemsida www.wennstrom.com
Välkommen med din ansökan!
