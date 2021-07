Servicetekniker KabelTV/Bredband - Tammp AB - Elektronikjobb i Stockholm

Tammp AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-07-05Beskrivning av verksamhetenTammp AB jobbar idag med telekom, energi och elinstallationer.Företaget har sitt säte i Sölvesborg/Blekinge samt kontor i Karlskrona, Falkenberg, Malmö, Hammarby Sjöstad/Stockholm och Enköping. Tammp har kollektivavtal.Vi jobbar med utökning av de befintliga 2G/3G/4G/5G näten samt med byggnation och service åt en av Sveriges största Fiber/KabelTV/Bredband/Telefoni operatörer. Vi installerar även solcellsanläggningar och laddboxar till bilar. Traditionella elinstallationer jobbar vi också medServicetekniker KabelTV/BredbandSom servicetekniker får du uppdragen utskickade till dig via ett bokningssystem. Du kommer ansvara för att fellokalisera, mäta och felavhjälpa avbrotts-, avlednings- och kontaktfel i kopparkablar(KOAX). Byta ut antennuttag samt antennkablar. Samtliga uppdrag som tilldelas skall avrapporteras via samma bokningssytem med en klarrapport. Samtliga våra tekniker åker i våra egna servicebilar. Arbetsområdet gäller för Stockholms län, huvudsakligen centralt i Stockholm.Vi ser gärna att du är tekniskt lagd och ansvarig. ett plus om du genomgått kurser vid EUU så som "Antenn och Kabel-TV-Teknik", "CANT Antenn" eller "CANT Kabel-TV".Krav: B-KörkortRekrytering sker löpande, vänta inte med att ansöka!Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.Kontaktperson:Martin Allard , 073 20 25 200Varaktighet, arbetstid2021-07-05Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-27Tammp AB5846972