Servicetekniker inriktning säkerhet till anstalten Haparanda
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Luleå är Kriminalvårdens nordligaste och omfattar anstalterna Luleå och Haparanda samt häktet Luleå. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalterna är de intagna sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstalternas träproduktion. Till anstalten respektive häktet Luleå tar du dig enkelt med kollektivtrafik, är du bilburen parkerar du på vår personalparkering. Anstalten Haparanda ligger fem minuters promenad från Haparanda station.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en servicetekniker inriktning mot säkerhet till anstalten Haparanda!
Som servicetekniker ansvarar du för verksamhetsanknutna system samt hantering av låssystem och passage system, kriminalvårdens överordnade larmsystem och brandlarmsystem. I dina arbetsuppgifter ingår även kontroll och felsökning i kriminalvårdens system kopplat till överfallslarm (ASCOM larm), Rakel/ radiokommunikation, kameror, telefoni och tv-apparater.
För att komma in i arbetet påbörjar du en grundläggande Kriminalvårdsintroduktion som sedan övergår till en teknisk introduktion med utbildningsplan. Delar av din introduktion kommer att genomföras på annan ort. Du kommer även att ha ett nära inledande samarbete med servicetekniker på plats.
Du kommer i huvudsak att utgå från Haparanda. Samverkan med Häktet/ Anstalten Luleå förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och tar ansvar för din uppgift. Ditt goda samarbete kommer vara betydelsefullt då ni kommer att jobba i team och dela på arbetsuppgifter. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare gör du korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete samt har en god förståelse med en helhetssyn och en förmåga att se helheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Du har högskole- eller gymnasieutbildning inom teknik/säkerhet/IT eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet som säkerhetstekniker, eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant Erfarenhet i närtid bedöms som särskilt meriterande.
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Erfarenhet av att arbeta som anläggningsskötare
Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsuppföljning i säkerhetssystem
Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom larm, lås, el, brandanläggningar, tele och bildlagring
Erfarenhet av att arbeta med nätverk och Windows serverÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
953 37 HAPARANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A Haparanda Kontakt
Kriminalvårdschef
Mårten Andersson marten.andersson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9856804