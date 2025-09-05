Servicetekniker inom ventilation till Pema Partner
Linköping
VÅRT ERBJUDANDE
Pema Partner är ett fullserviceföretag inom anläggnings- och fastighetstjänster. Vi skapar hållbar nytta via fyra verksamhetsområden: Energieffektivisering, Fastighetsförvaltning, Arenaservice och Utemiljö. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder. Vi växer och är nu i behov av en servicetekniker inom ventilation och värme. I tjänsten ingår mycket eget ansvar och nära kontakt med övriga medarbetare och våra kunder. Vi söker nu dig som vill jobba i en utvecklande miljö med stor variation i arbetsuppgifter. För rätt person finns möjlighet att bli arbetsledare i en grupp om fyra medarbetare.
Tjänsten har placeringsort i Linköping.
ARBETSBESKRIVNING
Du kommer bland annat jobba med felanmälningar, service och underhåll av ventilationssystem i främst bostäder. Hos oss erbjuds du ett givande och utvecklande arbete där fokus är att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt.
DIN PROFIL OCH KVALIFIKATIONER
Du skall vara mycket praktiskt lagd och ha goda kunskaper i ventilationsteknik. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från arbete av tekniskt inre- som yttre underhåll av fastigheter samt att du tycker om att arbeta i team.
B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper så som engagerad, pålitlig och stor samarbetsförmåga med kundfokus.
Som person bör du vara noggrann, initiativtagande, ansvarsfull samt ha kvalitetskänsla och god samarbetsförmåga. I ditt arbete träffar du många människor så det krävs att du är serviceinriktad och har ett öppet och utåtriktat förhållningssätt.
Eftersom vi är en liten avdelning har varje individ ett ansvar för stämningen på arbetsplatsen så därför bör du som söker vara social, engagerad och trivas med att träffa nya människor i din arbetsroll.
MERITERANDE
OVK- behörighet
Erfarenhet från arbete med VS
ANSÖKAN
Tjänsten är heltid med placeringsort i Linköping. Tillträde: Enligt överenskommelse Intervjuer kommer ske löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag om detta kan vara tjänsten för dig! Frågor gällande tjänsten besvaras av Henrik Joxell: Mail: henrik.joxell@pemapartner.se, tlf: 073-582 58 96 Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
