Servicetekniker inom ventilation
2025-12-23
Vill du vara med och utvecklas med oss och samtidigt vara en klimatförebild? Vi på GK fortsätter att växa och söker nu ännu en servicetekniker till vår avdelning i Gävle/Sandviken. Har du ett tekniskt intresse, gillar att arbeta självständigt och tummar aldrig på kvalitet och service? Vill du vara med och bygga hållbara samhällen för generationer? Välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter
På egen hand eller tillsammans med dina kollegor utföra service och underhåll på våra kunders anläggningar. Vi söker en självgående tekniker som kan arbeta självständigt. Har erfarenhet från tidigare uppdrag inom ventilationsarbeten.- Service och underhåll
• OVK-åtgärder
• Drift- och energieffektivisering
• Upptäcka, föreslå och återrapportera eventuella förbättringsmöjligheter till våra kunder Kvalifikationer
Praktisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. Du har erfarenhet som servicetekniker. En ovk-behörighet är ett plus.
Du har stort intresse av ventilationsteknik och gärna kompetens inom el, rör eller styr- och reglerteknik och miljö
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är en förutsättning för tjänsten
Du har B-körkort och god datorvana.
Vem är du
Du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och gillar att träffa kunder
Du är ansvarsfull, pålitlig och trygg i ditt arbete.
Du kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter och din arbetstid
Du hittar lösningar på utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet och du trivs lika bra att arbeta i team som självständigt
Vad erbjuder vi
Alla förutsättningar för att leverera ett riktigt bra hantverk
Goda utvecklingsmöjligheter
Bra kollegor som lär sig av varandra och vill varandra väl
En trygg och säker arbetsgivare
Bra förmåner som pension, försäkringar och ett friskvårdsbidrag på 5000 kr
Vad händer när du sökt tjänsten
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tomas Danebäck på tomas.daneback@onepartnergroup.se
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tomas Danebäck på tomas.daneback@onepartnergroup.se
