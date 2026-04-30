Servicetekniker inom tunga maskiner
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
Har du erfarenhet av att arbeta med motorer och tekniska system, och gillar att lösa problem praktiskt? Trivs du i en roll där du får arbeta med felsökning, service och reparation av större maskiner? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker en servicetekniker till en modern verkstad där du arbetar med avancerad utrustning inom materialhantering, främst använd inom industri och logistik. Rollen ger dig möjlighet att arbeta med både traditionella drivlinor och moderna, elektrifierade system.Dina arbetsuppgifter
• Utföra service, underhåll, felsökning och reparation av större maskiner och fordon
• Arbeta med både mekaniska och elektriska komponenter
• Använda digitala diagnosverktyg för att identifiera och lösa tekniska problem
• Hantera både planerade serviceuppdrag och akuta reparationer
• Arbeta med förebyggande underhåll för att minimera driftstopp
• Planera och genomföra arbetet i samarbete med serviceplanerare
• Ha löpande kontakt med kollegor och kunder
• Arbetet sker främst i en verkstad belägen i hamnområdet i Göteborg
Omfattning och placering:
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Främst dagtid
• Placering: GöteborgProfil
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra service, reparation och felsökning på tunga maskiner
• Arbeta med både förbränningsmotorer och eldrivna system
• Genomföra diagnostik av drivlinor, styrsystem, batterier och laddlösningar
• Arbeta med förebyggande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet
• Hantera såväl planerade serviceinsatser som akuta reparationerKvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med förbränningsmotorer och/eller elmotorer inom tunga fordon eller maskiner
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
• Du har ett stort teknikintresse och trivs med praktiskt arbete
• Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat i din vardag
• Du är en lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö och ställer upp för dina kollegor
• Du är flexibel och har förmågan att anpassa dig efter verksamhetens behov, samtidigt som du värnar om kvalitet och säkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
