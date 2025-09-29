Servicetekniker inom säkerhetstekniska system!
Securitas Technology Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas Technology Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Securitas Technology - See a different world.
På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt.
Nu söker vi en servicetekniker inom säkerhetstekniska lösningar till Malmö!
Är du tekniskt nyfiken, serviceinriktad och redo för nästa steg i din karriär? Tveka inte att söka den här rollen där du får chansen att arbeta med den allra senaste säkerhetstekniken - samtidigt som du gör en verklig skillnad för samhället och våra kunder.
Hos oss på Securitas Technology kombinerar vi styrkan av ett stort företag med en varm, familjär kultur där varje individ räknas. Hos oss blir du en del av ett högpresterande team där samarbete, teknikintresse och engagemang går hand i hand.
Din roll - mer än teknik!
Som servicetekniker är du en viktig del av vårt uppdrag: att skapa trygghet genom innovativa lösningar. Du arbetar med avancerade säkerhetstekniska lösningar, träffar kunder och bygger relationer - allt med stor frihet under ansvar. Du arbetar med:
• Service och underhåll av våra säkerhetsanläggningar.
• Felsökning, utökningar och programuppdateringar.
• Nära kontakt med kunder i olika miljöer - från kontor till kritisk infrastruktur.
Är det här du?
• Du har gymnasie- eller YH-utbildning, gärna inom el, tele eller IT.
• Du har grundläggande kunskap i el/svagström samt nätverk.
• Du talar svenska och engelska och har B-körkort.
• Du är nyfiken på teknik och gillar att lära nytt. (Hos oss går teknikutvecklingen fort och riktas mot IT ).
• Tidigare erfarenhet från säkerhetslösningar, installation eller service är ett plus - men inget krav.
Vi tror att du:
• Gillar frihet under ansvar och att planera din egen dag.
• Tar ansvar och vill leverera kvalitet i varje uppdrag.
• Är en relationsbyggare - både med kunder och kollegor.
• Trivs med att ha mycket på gång och ser komplexa problem som spännande utmaningar.
Vi erbjuder/Därför ska du välja oss?
• Möjlighet att växa i en global organisation med stark lokal närvaro
• Ständigt lärande - teknik, kollegor och utmaningar som tar dig framåt
• En trygg anställning, med kollektivavtal, tjänstepension och goda hälsoförmåner
• Möjligheten att arbeta med den senaste säkerhetstekniken - och att själv få utvecklas i takt med den
• Vara med och bidra till att skapa en tryggare miljö för människor runt om i världen
Securitas - See a different world
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt.
Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Alexander Weman alexander.weman@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Ida Hällida.hall@securitas.com
Facklig kontakt: Riksklubben (SEF)riksklubbenSEF@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology härAnsök idag - och See a different world!
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
#LI-DNI Ersättning
Goda förmåner och konkurrenskraftiga villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9531691