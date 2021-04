Servicetekniker inom Säkerhetsteknik - Stanley Security Sverige AB - Elektrikerjobb i Göteborg

Elektrikerjobb / Göteborg2021-04-06"FOR THOSE WHO MAKE A DIFFERENCE" är en mening som är återkommande i vår verksamhet såväl nationellt som internationellt. I rollen som Servicetekniker inom Säkerhetsteknik verkar du för att upprätthålla och vidareutveckla STANLEY Security's status på marknaden. Du vill göra skillnad och påverka den svenska marknaden inom ditt område. Vidare har du ett starkt driv för att din verksamhet ska hålla en hög nivå där vi ska arbeta för att överträffa våra mål med en hängivenhet och passion som gör vår värld tryggare.Servicetekniker inom Säkerhetsteknik till GöteborgÄr du intresserad av komplexa säkerhetstekniska lösningar i framkant, och vill arbeta i en organisation med stora säkerhetsanläggningar och kunder som myndigheter, kommuner och nationella samt internationella företag? Då kan STANLEY Security vara ett nästa steg i din utveckling.Nu söker vi efter en Servicetekniker som i första hand kommer ansvara för anläggningskontroller på ett av våra större kundkonton i Göteborg. Är du en lagspelare med hög integritet och servicekänsla, och trivs i ett företag med stor frihet har du kommit helt rätt!AnsvarsområdenI rollen som Servicetekniker inom Säkerhet hos oss på STANLEY är du lite av en teknisk expert. Du är med i framkant och får arbeta med de bästa och senaste lösningarna, inom passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem.I den här rollen kommer du att ansvara för anläggningskontroller av ett av våra större kundkonton. Du arbetar proaktivt mot kunden och kontrollerar kundens anläggningar enligt avtal, samt agerar tekniskt stöd. Förutom anläggningskontroller arbetar du även med Service, Underhåll, Reparationer samt mindre driftsättningar/installationer.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Är du den vi söker?Vi tror att du är intresserad av att lära dig nya saker och arbeta med de senaste teknikerna - hos oss går teknikutvecklingen fort och riktas mot IT - det ska du tycka om för att trivas i rollen.Du älskar att ta ansvar och motiveras av att leverera den bästa lösningen till kund. Du gillar att arbeta självständigt med stor frihet att planera dina egna dagar. Samtidigt är du en klippa på att skapa bra samarbeten både internt och externt.För att lyckas i rollen behöver du även ha med dig:El-tele utbildning på gymnasienivå, eller via YH/annan utbildningErfarenhet av att arbeta i en liknande roll inom teknik/el/service, gärna från säkerhetsbranschenEn hög teknisk kompetens som du är stolt över, och ett intresse att utveckla den ytterligare!B-körkortSvenska i Tal och skrift, Engelska är meriterandeDet är meriterande om du har:Arbetat med liknande inom tekniska kontroller och tillsyn tidigareErfarenhet av kundvårdande försäljningErfarenhet inom inbrottslarm, passersystem, lås, eller CCTVKunskaper kring säkerhetsnormer och larmklasserVi erbjuder digEn arbetsplats som delar en enhetlig passion för att skapa produkter, verktyg och lösningar för att göra världen till en tryggare plats. Oavsett vart du vänder dig i organisationen hittar du en kompromisslös hängivenhet för prestanda, innovation, kundtillfredsställelse och socialt ansvar.STANLEY Security arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla våra produkter och lösningar för att göra vår värld tryggare. För att kunna utvecklas som företag vet vi att olika individer med olika kompetenser behövs. Vi arbetar därför aktivt för en inkluderande kultur med jämställda förhållanden och mångfald, och uppmuntrar kvinnliga sökande samt sökande från olika bakgrunder.När du börjar hos oss ger vi dig en relevant onboarding och utbildning som innebär att vi matchar din kompetens till rollen, för att du på bästa sätt ska känna dig trygg när du axlar din nya roll hos oss.Förutom en kultur som vi är stolta över så erbjuder vi våra anställda konkurrenskraftiga förmåner, friskvårdsbidrag etc.2021-04-06Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar kring rollen. Vi tar emot och hanterar ansökningar löpande, så vänta inte utan skicka in din ansökan redan nu.En förutsättning för att bli anställd hos oss är ett svenskt medborgarskap, genomgå en bakgrundskontroll samt referenstagning. En förutsättning för att bli anställd av oss är ett du blir godkänd av Länsstyrelsen.Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Kristofer Sommar (010 458 82 10) eller rekryteringsspecialist Sara Andersson, sara.andersson@sbdinc.com