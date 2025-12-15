Servicetekniker inom Medic till Rekal
Har du intresse för teknik och trivs med att ge god service till kunder? Vill du arbeta i en varierad roll med arbetsuppgifter som gör verklig skillnad inom sjukvården? Vi söker nu en servicetekniker till Rekal inom området Medic. Här får du en självständig roll med goda möjligheter att växa i takt med tekniken. Välkommen med din ansökan!
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Rekal.
Rekal är ett av Sveriges ledande företag inom hygien- och rengöringslösningar för professionell användning inom bland annat restaurangbranschen, livsmedelsindustrin och sjukvårdssektorn. Rekal har en lång erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa produkter och system för hygien och rengöring. I deras moderna produktionsanläggning i Gnesta arbetar teamet med att kontinuerligt utveckla och tillverka innovativa produkter som är noggrant anpassade för den nordiska marknaden och dess höga krav på hygien och kvalitet.
Ett av de större affärsområdena på Rekal är Medic, som sedan 1987 har försett sjukvården med system, lösningar och förbrukningsmaterial. Genom lång erfarenhet har Rekal inom detta område byggt upp en djup förståelse för vad vårdpersonal behöver för att kunna arbeta effektivt och säkert. De erbjuder helhetslösningar - från förstudier och behovsanalys till utbildning, service, validering och leverans av marknadens ledande varumärken. Vid start av tjänst ges en gedigen introduktion och utbildning. Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker inom Medic på Rekal ansvarar du för att installera, underhålla, felsöka och reparera medicinteknisk utrustning. Det inkluderar allt från garantibesök, uppföljningar till diverse serviceärenden. Tjänsten innebär en del resor, både inom Stockholmsområdet och ibland till andra delar av landet. Du utgår från hemmet och har tillgång till tjänstebil. Det kan handla om dagsuppdrag såväl som längre serviceinsatser som kräver övernattning, särskilt vid större installationer eller projekt. Utöver det tekniskt praktiska arbetet ansvarar du för dokumentation, administration samt kundkontakt. Ditt arbete är i ständig utveckling tack vare ny teknik och nya maskiner där du får stora möjligheter att utvecklas och ta mer ansvar. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar och har en teknisk nyfikenhet. Övergripande ansvar:
Installation, felsökning och reparation av medicinteknisk utrustning.
Kundkontakt och administrativ dokumentation i form av serviceprotokoll, rapporter och bilder
Samarbete internt kring logistik av reservdelar, avrop från lager och koordinering med kundtjänst.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
B-körkort
Minst ett par års arbetserfarenhet med fördel inom tekniskt område
Meriterande med utbildning eller arbetserfarenhet inom service/teknik
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen som servicetekniker inom Medic ser vi att du är en nyfiken och lösningsorienterad person med ett genuint tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta praktiskt, är trygg i att ta egna initiativ och har lätt för att strukturera ditt arbete även när dagarna ser olika ut. Eftersom du ofta arbetar självständigt ute hos kund behöver du vara ansvarstagande, flexibel och bekväm med att fatta egna beslut. Samtidigt är du en lagspelare som samarbetar väl med kollegor inom kundtjänst, lager och teknikteam. Du har ett professionellt bemötande och förstår vikten av god kommunikation i kontakt med vårdpersonal och andra kunder.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholmsområdet Lön: Enligt överenskommelse
eller telefon 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
