Servicetekniker inom hydraulik
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2026-07-02
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Servicetekniker – Göteborg
Pirtek Sweden AB är specialister på mobil tillverkning av hydraulslang på plats. Vi hjälper våra kunder i Stockholm, Mälardalen, Uppsala, Göteborg, Borås, Malmö, Helsingborg, Linköping och Norrköping med omnejd och sedan 2008 har vi utfört mer än 100 000 uppdrag.
Vi befinner oss i en expansiv fas där vi behöver utöka med tekniker i Göteborg. Vi söker dig som har en hög känsla för service, kan axla ett stort ansvar samt älskar att meka och skruva.
Att jobba hos oss
Slangakuten – powered by Pirtek (tidigare Pirtek Sweden AB) ingår i Pirtek Europa som opererar i Franrkike, Tyskland, Österrike, Belgien, Holland, England, Skottland och Irland – tillsammans har vi över 800 slangbussar och 200 centers i Europa. Pirtek som helhet är idag världens största slangbussföretag. I Sverige är vi cirka 30 personer utsprida i Stockholm, Göteborg, Östergötland och Skåne.
I Sverige har Slangakuten – powered by Pirtek växt kraftig de senaste åren och vi har som avsikt att fortsätta med denna tillväxt. Vår vision är att bli kundens första val när det gäller mobil tillverkning av hydraulslang. Vi strävar efter att ha kul och alltid göra vårt allra bästa samtidigt som vi är ärliga och professionella. Vi är en serviceorganisation där människan är den allra viktigaste komponenten.
Om rollen servicetekniker
Som servicetekniker hos oss kommer du att arbeta med ett stort operativt fokus och delta i det vardagliga arbetet med mobil tillverkning av hydraulslang. Ett givet fokus i rollen som servicetekniker är att överträffa kundens förväntan varje gång med ett väl utfört arbete och där kommunikation är a och o.
Rollens anställningsform är visstidsanställning på prov.
Arbetsuppgifter:
• Tillverkning och byten av hydraulslangar på olika fordon, objekt och anläggningar.
• Göra förebyggande arbeten hos kund för att minimera risk för stillestånd.
• Genomföra kundvårdande insatser (kundbesök) på egen hand och/eller tillsammans med dina kollegor från företaget.
• Ansvara för din servicebuss – det är din egen arbetsplats.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Gillar att meka/skruva och lösa problem.
• Kan hantera frihet under ansvar.
• Har en bra social kompetens och är serviceinriktad.
• Är mål- och resultatinriktad.
• Har en god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.
• Har en stark vilja att lära dig nytt och utvecklas.
• Är delaktig, närvarande, engagerad och gärna kommer med förbättringsförslag.
• God svenska i tal och skrift - detta på grund av arbetsuppgifterna, den dagliga kontakten med kunder samt läsa och förstå instruktioner.
Det är även meriterande om du har:
• Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av hydraulik och liknande jobb sedan tidigare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande roll på ett av Sveriges ledande företag inom mobil tillverkning av hydraulslang. Vi erbjuder ett fritt arbeta med frihet under ansvar över hela Stockholm som arbetsplats. Hos oss får du både rätt förutsättningar och möjligheter att växa och utvecklas i din roll, tillsammans med ett glatt och utvecklingsorienterat gäng.
Är du vår nästa servicetekniker?
Tycker du att det låter som ett spännande jobb för dig och vill höra mer om oss och rollen som servicetekniker kontakta gärna Robert Larsson på tel. 0708-382254 eller mejla in ditt CV samt personligt brev till Robert.larsson@pirtek.se
senast 2026-08-31.
Vi ser fram emot att höra från din. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
jobb@pirtek.se
E-post: robert.larsson@pirtek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pirtek Sweden AB
(org.nr 556791-4113), https://pirtek.se/
Hildedalsgatan 88 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Koordinator
Emelie Brunell emelie.brunell@pirtek.se 0704-252383 Jobbnummer
9989873