Servicetekniker Inom Elfordon - Shift Electric Mobility AB
Shift Electric Mobility AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
2025-08-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shift Electric Mobility AB i Växjö
, Karlshamn
, Jönköping
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att växa och utökar därmed vår närvaro för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster. Nu söker SHIFT Electric Mobility AB efter skickliga och engagerade servicetekniker i Växjö.
Är du mekaniker/tekniker och intresserad av att ta nästa steg inom tunga elfordon? Läs vidare!
Det här är SHIFT Electric Mobility
Vi tror på att framtiden är elektrisk, och vår vision är att möjliggöra omställningen. Vi erbjuder våra kunder tillförlitlighet i den dagliga verksamheten, oavsett tid, väder eller problem. Med vår expertis och våra servicenätverk erbjuder vi teknisk support och reservdelar över hela Norden.
Läs mer om oss: https://www.shiftemobility.com/
Karriärsida: https://career.northcastleab.com/departments/shift-electric-mobility-ab
Din roll
En typisk arbetsdag innefattar service, felsökning och reparationer av tunga elfordon. Du utgår från din hemadress och reser ut till kunden för att erbjuda teknisk support. Du servar, felsöker, reparerar och förbättrar deras fordon. Under hela processen har du huvudansvaret för kommunikationen med kunden, och ser till att de ständigt är uppdaterade om status och förväntad tidsplan för reparationen av deras fordon.
Som servicetekniker för tunga elfordon kommer du att ansvara för:
Felsökning och reparation av tunga elfordon. Både mekanik och elektronik
Utföra olika servicekampanjer
Genomföra leveransinspektioner på nya fordon
Reparera och byta reservdelar
Rapportering och administration
Vem är du?
Vi känner dig inte än, men vi ser fram emot att lära känna dig!
En av framgångsfaktorerna i denna roll är att vara en person som brinner för service och har ambitionen att ge våra kunder en förstklassig upplevelse. Som servicetekniker hos oss kommer du att arbeta mycket självständigt, men med ett starkt team bakom dig, Stundtals kommer du även arbeta tillsammans med kollegor i närområdet. Därför är det viktigt att du trivs med att arbeta på egen hand, men också har förmågan att samarbeta effektivt när det behövs.
Som ett entreprenörlett bolag är det korta och snabba beslutsvägar. Detta innebär att man kommer ha mycket personligt ansvar och man behöver vara flexibel i planering och arbete.
Andra önskemål för rollen inkluderar:
Arbetslivserfarenhet och kunskap som mekaniker, helst inom tunga fordon
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper inom ellära och felsökning
Tidigare erfarenhet av elfordon eller utbildning inom området är en fördel, men inte ett krav.
Din expertis som tekniker är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Lika viktigt är vår gemensamma passion för fordon, som driver allt vi gör!
Din ansökan
Vill du bli en del av vårt grymma team? I så fall kan du ansöka genom att skicka ditt CV till oss. Om du har några ytterligare frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rekryterings & HR-chef: erica.lindau@shiftemobility.com
.
Bra att veta:
Tjänsten är en tillsvidareanställdning, heltid. (Vi tillämpar alltid 6 mån provanställning för alla våra tjänster)
Arbetet är dagtid, kväll/nattarbete kan förekomma.
Placering, du servar våra kunder i ditt primära område som är Växjö. Resor utanför förekommer.
Startdatum, omgående enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: erica.lindau@shiftemobility.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shift Electric Mobility AB
(org.nr 559144-0499), https://www.shiftemobility.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9452543