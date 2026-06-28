Servicetekniker inom brandskydd och säkerhet
Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB / Grovarbetarjobb / Stockholm Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm
2026-06-28
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Servicetekniker inom brandskydd och säkerhet
Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik?
Vi växer och söker nu två servicetekniker till vårt team.
Hos oss arbetar du med service, kontroll och lättare installationer inom brandskydd och säkerhetslösningar ute hos företag och fastighetsägare.
Arbetet omfattar bland annat:
service och kontroll av brandskyddsutrustning
lättare installationer
hjärtstartare (AED)
första hjälpen-utrustning
skyltning och utrymningsprodukter
kundkontakt och rådgivning på plats
Du kommer arbeta självständigt ute hos kunder men samtidigt vara en viktig del av vårt team.
Vi söker dig som:
är ansvarstagande och noggrann
tycker om praktiskt arbete
gillar kundkontakt
har energi och eget driv
trivs med frihet under ansvar
Tidigare erfarenhet inom:
brandskydd
service
installation
el
bygg
fastighet
tekniskt arbete
• är mycket meriterande.
Internutbildning sker på plats och vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att utvecklas.
Hos oss får du:
varierande arbetsdagar
arbeta i ett företag med högt tempo och stark tillväxt
stort eget ansvar
möjlighet att utvecklas inom flera områden
ett arbete där du gör verklig nytta hos kundernaPubliceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
B-körkort
god svenska i tal och skrift
I din ansökan vill vi gärna att du bifogar:
kort presentation om dig själv
CV
löneanspråk
när du tidigast kan tillträda tjänsten
Vänligen märk din ansökan med:
"Servicetekniker"
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: ansokan@bukab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB
(org.nr 556982-3379) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Eriksson ansokan@bukab.se Jobbnummer
9982230