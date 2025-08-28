Servicetekniker / Innesäljare till Värnamo
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
I rollen som Servicetekniker / Innesäljare handlar dina huvudsakliga arbetsuppgifter om att lasta och lossa maskiner, ta emot returer och genomföra skadekontroller. Du rengör och funktionskontrollerar våra maskiner samt utför enklare reparationer. Du arbetar med hela vårt uthyrningssortiment som består av byggmaskiner, liftar och anläggningsmaskiner.
En del av rollen innebär att du vid behov arbetar med maskinuthyrning och försäljning där du följer upp pågående uthyrningar, tar emot beställningar, bokar och samordnar transporter. Utifrån kundens behov ger du service, råd och information om Cramos produkter.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tekniskt arbete eller annan relevant bakgrund, men det viktigaste är att du har ett genuint intresse för teknik och en vilja att utvecklas. Du gillar att analysera problem, hitta lösningar och använda din tekniska nyfikenhet för att förstå hur saker fungerar. Din strukturerade arbetsstil och förmåga att uppmärksamma detaljer för att du kan leverera hög kvalitet även i situationer där det krävs noggrannhet och fokus.
Vi förväntar oss inte att du redan kan våra produkter, men vi värdesätter att du har en stark drivkraft att lära dig och växa tillsammans med oss.
Krav och kvalifikationer
B-körkort
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Truckkort är meriterande
Urvalet sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan utsatt datum. Vi tillämpar alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
För att alla ska få samma chans till en rättvis process använder vi oss av en personlighetstest i rekryteringsprocessen. Vi arbetar med att öka vår mångfald och välkomnar alla typer av ansökanden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Hans Fänegård på hans.fanegard@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
