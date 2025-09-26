Servicetekniker / Innesäljare till Trollhättan
Cramo AB / Maskinreparatörsjobb / Trollhättan Visa alla maskinreparatörsjobb i Trollhättan
2025-09-26
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Stenungsund
, Kungälv
, Lidköping
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
I rollen som Servicetekniker/Innesäljare lastar och lossar du maskiner, tar emot returer och genomför skadekontroller, rengör och funktionskontrollerar maskiner samt utför enklare reparationer. Du kommer att arbeta med hela vårt uthyrningssortiment som består av byggmaskiner, liftar och anläggningsmaskiner. När du arbetar med maskinuthyrning och försäljning följer du upp pågående uthyrningar, ta emot beställningar, bokar och samordnar transporter. Du kommer utifrån kundens behov ge service, råd och information om Cramos produkter.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
B-körkort är meriterande
god datorvana
goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser gärna att du har erfarenhet av servicerelaterat- och/eller tekniskt arbete men det viktigaste är att du har en vilja att ge fantastisk service och ett intresse för teknik. Du gillar att ta tag i situationen med kunden, där din målsättning är att skapa värde och möta ett behov eller lösa ett problem, även i situationer som kan bli lite mer stressiga. Du tar ansvar och agerar proaktivt, till exempel föreslår andra lösningar som är bättre för kunden, och förstår att det bidrar till kundens nöjdhet. Din goda struktur och detaljförståelse bidrar också till att kunden tycker att du har överträffat deras förväntningar.
Vi förväntar oss inte att du ska ha kunskap om våra produkter men värdesätter nyfikenhet och vilja att lära sig och utvecklas tillsammans med oss. Det är meriterande om du har truckkort.
Ansökan:
Urvalet sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan utsatt datum. Vi tillämpar
alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
För att alla ska få samma chans till en rättvis process använder vi oss av en personlighetstest i rekryteringsprocessen. Vi arbetar med att öka vår mångfald och välkomnar alla typer av ansökanden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrich Hallor ulrich.hallor@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9528735