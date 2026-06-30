Servicetekniker GVM Gräsvårdsmaskiner
GVM Gräsvårdsmaskiner AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
GVM Gräsvårdsmaskiner AB är en av Sveriges ledande aktörer inom professionell gräsvård och markunderhåll. Vi säljer, hyr och servar maskiner till golfbanor, kommuner, kyrkogårdar och idrottsanläggningar i hela Sverige.
Nu söker vi en engagerad och tekniskt skicklig Servicetekniker till vår anläggning i Linköping (Idögatan 26). Rollen är central i vår serviceverksamhet. Du ansvarar för felsökning, reparation och förebyggande underhåll av avancerade gräsvårdsmaskiner från varumärken som Ransomes, Jacobsen, Grillo och Cushman, inklusive autonoma robotmaskiner.
Vi befinner oss i en spännande fas med stark tillväxt inom elektrifierade maskiner och robotgräsklippare, vilket gör att du får möjligheten att arbeta med den senaste tekniken.
Anställningsinformation
Placering
Linköping (Idögatan 26)
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Kollektivavtal
Teknikavtalet IF MetallTillträde
Enligt överenskommelseArbetsuppgifter
Felsökning, reparation och service av professionella gräsvårdsmaskiner – klippare, traktorer och autonoma robotmaskiner
Förebyggande underhåll och periodisk service enligt fabriksscheman
Fältservice hos kund (golfbanor, kommuner, idrottsanläggningar m.fl.)
Diagnostik med digitala verktyg och tillverkarspecifika mjukvaror
Hantering av reservdelsbeställningar och intern lagerstatus via Monitor G5
Driftsättning av nya maskiner och kundutbildning
Löpande kontakt med kund och intern servicechef kring ärendestatus
Vi söker dig som
Har gymnasieutbildning inom fordon, maskin eller el – eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av service och reparation av motordrivna maskiner (gräsvård, lantbruk, fordon eller liknande)
Är bekväm med elektronik och hydraulik – du förstår systemet som helhet
Kan kommunicera obehindrat på svenska och har grundläggande engelska (en del fabriksdokumentation är engelskspråkig)
Har B-körkort (BE meriterande)
Är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att lösa problem självständigt
Vi erbjuder
En trygg tillsvidareanställning under Teknikavtalet IF Metall med marknadsmässig lön
Arbete med marknadens ledande varumärken inom gräsvård och grönyteskötsel
Löpande fabriksutbildning – vi satsar på din kompetensutveckling
Möjlighet att arbeta med framtidens lösningar: elektrifiering och autonoma maskiner
Fräscha lokaler i Linköping med modern verkstadsutrustning
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar och engagerade kollegor
Om GVM Gräsvårdsmaskiner AB
GVM är en av Skandinaviens ledande leverantörer av professionella gräsvårdsmaskiner, med fem servicekontor i Sverige och närvaro i Norge. Vi är auktoriserad återförsäljare för varumärken som Ransomes, Jacobsen, Grillo och Cushman, med ett växande sortiment av autonoma robotmaskiner. Bolaget ingår i INEV-koncernen och befinner sig i en dynamisk tillväxtfas med stark fokus på elektrifiering och robotisering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GVM Gräsvårdsmaskiner AB
(org.nr 556237-7795)
Idögatan 26 (visa karta
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582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9985312