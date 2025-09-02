Servicetekniker för Epirocs gruvmaskiner i Malmberget
2025-09-02
Är du en person som gillar att jobba med händerna, fixa saker och få maskiner att rulla? Då kan vi ha jobbet för dig! Vi på Epiroc söker just nu servicetekniker för att utöka vårt team i Malmberget. Hos oss får du chansen att lära dig av de bästa och bli en viktig del av ett engagerat team!
Vad innebär jobbet?
Epiroc säljer gruvmaskiner och utrustning som hjälper gruvindustrin att hålla igång effektivt och säkert. Som servicetekniker hos oss jobbar du både i vår verkstad och på fält ute i gruvan för att se till att våra kunders maskiner alltid är i toppskick - genom service, underhåll och reparationer. Din roll är avgörande för att våra kunder ska kunna bedriva sina verksamheter smidigt och utan avbrott.
Dessutom får du chansen att jobba med den senaste tekniken inom digitalisering och automation som driver utvecklingen framåt i branschen. Vi erbjuder omfattande utbildning till alla våra anställda, så att du ska känna dig trygg och komma in i arbetet på bästa sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som redan har hunnit bygga upp erfarenhet inom service, underhåll eller reparation av maskiner - gärna inom tunga fordon, gruv- eller industrimiljöer. Du trivs med att arbeta praktiskt, är van att hantera verktyg och gillar att ta dig an både förebyggande service och akuta felsökningar.
Kunskaper inom hydraulik och mekanik är viktiga för att lyckas i rollen. Har du dessutom erfarenhet av digitala styrsystem eller automationsteknik är det ett stort plus. Vi ser också att du har B-körkort, behärskar svenska väl och har viss vana vid att dokumentera arbeten i system.
Som person har du ett lugnt och lösningsorienterat sätt, tar ansvar för dina uppgifter och uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Placering och arbetstid
Tjänsten utgår från underjordsgruvan i Malmberget. Du kommer att arbeta skift: Förmiddag/Eftermiddag/Ledig vecka.
Ansökan och kontakt
Låter det som något för dig? Ansök via vårt system redan idag, då urval sker löpande. Annonsen stänger den 30september. Vi ser fram emot din ansökan!
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta:
Veronica Nilsson-Ranta, Servicechef, veronica.nilsson-ranta@epiroc.com
, 076-125 78 41
Ellinor Ekelöf, Rekryteringsspecialist, ellinor.ekelof@epiroc.com Ersättning
