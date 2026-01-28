Servicetekniker Entreprenadmaskiner
Maskinconsulting i Nerike AB / Maskinreparatörsjobb / Kumla Visa alla maskinreparatörsjobb i Kumla
2026-01-28
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maskinconsulting i Nerike AB i Kumla
Servicetekniker - Entreprenadmaskiner
Företag: Masinconsulting i Nerike AB
Plats: Fordonsgatan 7, Kumla
Anställningsform: HeltidPubliceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Vi söker en engagerad servicetekniker/mekaniker till vårt team. Arbetet består av reparationer och service av entreprenadmaskiner, både i vår verkstad och ute på fält hos kund.
Vi är servicepartner åt Liebherr Sverige samt Lännen traktorgrävare, och arbetar även med Lundberg redskapsbärare via Lännen. Du kommer att arbeta med maskinerna i varierande uppdrag i en tekniskt utvecklande miljö.Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av entreprenadmaskiner
Arbete i verkstad och ute på fält
Mekaniskt, hydrauliskt och elektriskt arbete
Kundkontakt i samband med serviceuppdrag
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete med entreprenadmaskiner eller liknande fordon
Har kunskap inom el och hydraulik
Är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Liebherr, Lännen eller Lundberg
Utbildning inom fordon, maskin eller teknik
Erfarenhet av fältarbete
Vi erbjuder
Ett omväxlande och självständigt arbete
Arbete med starka och välkända varumärken
Trevligt arbetsklimat i ett engagerat team
Nya och fräscha lokaler i Kumla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: janne@maskinconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinconsulting i Nerike AB
(org.nr 556889-4389), https://maskinconsulting.se/
Fordonsgatan 7 (visa karta
)
692 71 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9710292