Servicetekniker Elkraft och Reläskydd
ABB AB / Elektrikerjobb / Västerås Visa alla elektrikerjobb i Västerås
2025-09-05
At ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner. Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world. As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen. It won't always be easy, growing takes grit. But at ABB, you'll never run alone. Run what runs the world.
Roll och ansvarsområden
Vill du ha ett omväxlande och fritt arbete inom en riktig framtidsbransch och vidareutvecklas inom Elkraftteknik, service och underhåll på en avdelning i tillväxt?
ABB är en av de ledande leverantörerna av produkter, system och servicetjänster inom elkraft runtom i världen. Marknaden växer och vi behöver bli fler. På ABB Service strävar vi efter att finnas nära våra kunder och finns därför representerade på flera orter runtom i Sverige - från Gällivare i norr till Malmö i söder.
Just nu söker vi Servicetekniker inom elkraft och reläskydd, Västerås, Norrköping, Stockholm med arbetsområde i huvudsak i Mälardalen med omnejd. Vårt uppdrag är att tillhandahålla tjänster som ökar driftsäkerhet, tillgänglighet och lönsamhet samt minskar miljöpåverkan i kundens produktionsanläggningar. Vi täcker in hela anläggningens livscykel och hjälper våra kunder att arbeta med ständiga förbättringar.
Ansvarsområden
Konfigurering och provning av reläskydd
Du ansvarar självständigt för att konfigurera reläskydd i anläggningar inom distribution, infrastruktur och industri, samt säkerställa att konfigurationen uppfyller kundens specifikationer och krav. Du arbetar även med provning av reläskyddens funktionalitet och har ansvar under FAT och SAT.
Teknisk support och service
Du deltar i serviceuppdrag och ger teknisk support till kunder gällande reläskydd, vilket inkluderar felsökning, rådgivning och åtgärdsförslag.
Arbete med olika typer av reläskydd
Du arbetar med reläskydd för ställverk inom spänningsområdet 0,4kV - 40kV, vilket kräver bred teknisk kompetens och förståelse för olika systemlösningar.
Säljstöd och offertarbete
Du fungerar som teknisk resurs i offertarbete, särskilt vid uppgraderingar och ombyggnader av kraftutrustningar, och bidrar med expertis inom reläskydd.Publiceringsdatum2025-09-05Bakgrund
Du har elbakgrund och vana att arbeta med kretsscheman.
Du har gedigen erfarenhet av olika typer av reläskydd.
Du har erfarenhet av att testa skydd med Omicron eller liknande testutrustning, och goda kunskaper om IEC 61850-protokollet.
Du har erfarenhet av idrifttagning, provning och anläggningskonstruktion, samt vet hur man hanterar och tolkar mätdata.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Social, noggrann och säkerhetsmedveten.
Positiv och inkännande i kontakt med både kunder och kollegor.
Trivs med ett rörligt arbete där resor ingår.
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av ABB:s portfölj och ABB:s kraftprodukter.
Det är meriterande om du har erfarenhtav elkvalitetsmätningar inom fastigheter och industri.
Det här erbjuder vi dig
Vi ger dig utrymme att ta ansvar, stöd att utvecklas och chans att göra skillnad. Oavsett om du löser problem, skapar något nytt eller hjälper andra att lyckas, så är din insats betydelsefull. Du blir en del av ett team som värdesätter din åsikt och gläds åt dina framsteg.
Mer om oss
Vi driver den fjärde industriella revolutionen framåt och skapar en hållbar framtid, för både vår planet och din karriär. Jobba med oss i ABB och utnyttja kraften i våra globala nätverk när du samarbetar och lär dig mer tillsammans med våra team i världsklass.
Frågor kring tjänsten ställs till rekryterande chef Christer Palmgren; +46 70 560 80 63. Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Radek Kapica +46 601 95 326; Unionen: Hannah Norén, +46 21 342 301; Ledarna: Lenny Larsson, +46 21 328 547. Övriga frågor ställs till Talent Partner Matilda Engman +46 72 461 21 92.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser. Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 4 oktober. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe.
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
