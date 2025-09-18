Servicetekniker/elektromekaniker
Dala Industrisupport AB / Elektrikerjobb / Borlänge
2025-09-18
Om tjänsten
Vi söker en servicetekniker/elektromekaniker till Falun Borlänge Elektra AB. I denna roll blir du en viktig del av ett team som arbetar med service, underhåll och reparation av elmotorer, pumpar, växellådor och fläktar - både i verkstaden och ute hos kunder. Du har mycket kundkontakt och bidrar med rådgivning och teknisk kompetens.
Du arbetar med demontering, montering och uppriktning av olika komponenter samt felsökning och problemlösning. Arbetet växlar mellan självständiga uppdrag och nära samarbete med kollegor, kunder och andra kontaktytor.
Ort: Borlänge
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med både självständigt arbete och teamwork. Du har ett tekniskt intresse och vill utvecklas vidare i yrket. Viktigast är dock att du är problemlösande, flexibel och engagerad med kunden i fokus.
Vi ser gärna att du redan har eller vill lära dig felsökning och provkörning av elmotorer både växelströms och likströmsvarianter. Det kan handla om att åka ut på felsökningar, mäta in motorer när de kommer in till verkstaden samt provköra dem i vårt provrum innan leverans.
Kvalifikationer B-körkort
Erfarenhet som servicetekniker, mekaniker, elektromekaniker eller inom liknande tekniskt servicearbete
Erfarenhet av arbete med elmotorer, pumpar, växellådor eller fläktar samt lagerbyten.
Förmåga att tolka manualer, ritningar och andra tekniska underlag i det dagliga arbetet
Meriterande Tidigare ledande roll, exempelvis som arbetsledare
Vana vid kundkontakt i en teknisk roll
B96 alternativt BE-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om kunden Falun Borlänge Elektra AB ingår i Nordic Drives Group - en nordisk företagsgrupp specialiserad på elmotorer och drivsystem som stöttar industrin med driftsäkra och energieffektiva lösningar.
Falun Borlänge Elektra AB är specialiserade på service och underhåll av elmotorer, pumpar, växlar, drivsystem och mätteknik. De erbjuder ett heltäckande servicekoncept med fältservice, verkstadstjänster och tillståndsanalys, vilket innebär att de tar ansvar för hela livscykeln - från installation till underhåll och renovering. All personal är utbildade elektromekaniker med rätt behörigheter, och arbetet omfattar även pumprenoveringar både ute hos kund och i verkstad.
Om oss Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential. Ersättning
