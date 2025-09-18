Servicetekniker El & Instrument till Göteborg
Servicetekniker - El & Instrument till Göteborg
Om Euromekanik
Euromekanik är ett innovativt teknikföretag med god tillväxt och hög kunskapsnivå, verksamt inom flera områden. Sedan 1974 har vi utvecklat nordisk industri med världsledande komponenter, system och kompetens. Genom samarbeten med internationella partners levererar vi skräddarsydda lösningar till svensk processindustri. I takt med vår expansion tar vi oss an fler spännande projekt där vi, tillsammans med våra världsledande leverantörer, utvecklar innovativa lösningar för våra kunder. En viktig del av vår verksamhet är systemlösningar inom vätgas, där vi bidrar till den gröna omställningen.
Vi erbjuder
Vårt kontor ligger i Marieholm, endast några minuter från centrala Göteborg. Här arbetar vi i moderna, ljusa och nyrenoverade lokaler med en öppen kontorsmiljö som främjar samarbete och gemenskap. Vi tror på en sund balans mellan arbete och fritid och erbjuder konkurrenskraftiga förmåner i ett stabilt företag med en stark ekonomi och verksamhet inom en framtidsbransch.
Vad har Daniel Calocchio, servicetekniker, att säga om hur det är att jobba på Euromekanik?
"Jag lockades till Euromekanik på grund av mixen mellan produktspecifika tekniker och kundkontakterna. Jag har varit här i snart nio år. På Euromekanik är det högt i tak, fritt med eget ansvar och ett gott gäng. I mitt team har vi mycket god stämning. Det finns utrymme för eget lärande och dagarna varierar en hel del beroende på vilken produkt och kund man jobbar med, vilket jag uppskattar. Jag jobbar både hos kund och i vår egen verkstad samt vid datorn, med support på olika sätt"Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker blir du en del av vårt serviceteam och arbetar i nära samarbete med våra kundansvariga samt våra samarbetspartners på leverantörssidan. Du kommer att ha en resande roll där du besöker kunder för att installera, serva och felsöka utrustning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som servicetekniker inkluderar
Ansvara för installation, planering och driftsättning
Självständigt utföra periodisk service samt akut felsökning och problemlösning
Agera tekniskt expertstöd till säljteamet
Driva tekniska ärenden gentemot våra samarbetspartners
Rollen innebär resor, främst inom Sverige men även till vissa kunder internationellt. Profil
För rollen som servicetekniker söker vi dig med en teknisk utbildning och några års erfarenhet av teknisk service, gärna inom energigas, processindustri eller marina applikationer med inriktning på instrument, elinstallationer, driftsättning och underhåll. Du har ett starkt intresse för teknik och en förmåga att lösa tekniska utmaningar. Erfarenhet av ATEX-miljöer är meriterande.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av arbete med el- och instrumentinstallationer, analys- och kalibreringsuppgifter
Kunskap om flödesdatorer, nivåmätare och liknande utrustning
God administrativ förmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Cassandra Åkerblad, 0720-708970, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Euromekanik AB erbjuder sedan 1974 tekniska lösningar för energigas-, ånga- och processindustri. Vår uppgift att hjälpa kunderna att sätta samman rätt funktionslösning utifrån deras behov. Det kan handla om en enskild produkt, en serie av produkter eller ett helt system ofta i komplicerade processer. Utgångspunkten är alltid att kunden skall få ut maximal effekt ur sin investering, såväl tekniskt som kommersiellt. Vi är inne i en spännande resa där vi bidrar till klimat- och energiomställning och vi ständigt letar efter duktiga medarbetare. Är du en av dem? Läs mer om oss på www.euromekanik.se Så ansöker du
