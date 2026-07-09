Servicetekniker Delaval Bohuslän / Västra Götaland
Stegra Rekrytering AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Alingsås Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Alingsås
2026-07-09
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Nu söker vi servicetekniker till området södra Bohuslän / västra Västergötland med omnejd som vill ha ett omväxlande och flexibelt arbete i nära kontakt med kunder. Du erbjuds ett självständigt arbete inom svensk mjölkproduktion med möjlighet att utvecklas inom den senaste robot- och datatekniken. Låter det intressant? Ansök idag!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, ansök därför redan idag!
Om DeLavalDeLaval är världsledande inom mjölkningsutrustning. De har 4 300 anställda på över 100 marknader. I snart 130 år har lösningar och service för effektiv mjölkproduktion utvecklats. Forskningen och utvecklingen syftar till att ge lantbrukare tillgång till pålitliga och hållbara system som främjar djurhälsa och produktion av kvalitetsmjölk. DeLaval är ett företag i Tetra Laval-gruppen.
DeLaval Sales AB ingår i Region Norra Europa och tar hand om försäljningen på den svenska marknaden. Företaget har ca 180 anställda. Huvudkontoret finns i Tumba söder om Stockholm, intill forsknings- och utvecklingsgården Hamra. Här ligger även koncernens huvudkontor och fabrik för mjölkningsrobotar.
Om rollen I rollen som servicetekniker arbetar du främst med att utföra service, felsökning och reparationer på DeLavals olika produkter som exempelvis mjölkningsanläggningar och mjölkningsrobotar. Du har en egen kundstock och arbetar självgående i DeLavals säljverktyg där du kontaktar dina kunder för att boka in ett möte för att exempelvis genomföra service eller ett enklare montage. En del av tjänsten handlar också om försäljning där du genom att analysera kundens behov säljer tillbehör, reservdelar och förbrukningsartiklar.
Du utgår hemifrån och arbetar i södra Bohuslän och västra Västergötland med omnejd. Beredskapsarbete i ett större geografiskt område samt resor och övernattningar förekommer i tjänsten och vid behov kan du behöva arbeta på kringliggande orter. Dina dagar består av att besöka kunder i möten som du själv bokar in. Vi ser gärna att du också tar eget initiativ och besöker dina kunder spontant för att ytterligare förstärka kundrelationer och kanske även skapa relation med nya kunder.
För att lyckas i tjänsten och bli långsiktig hos DeLaval får du en omfattande grundutbildning vid Hamra gård i Tumba, samresor med erfarna kollegor samt kontinuerlig vidareutbildning.
Din profil Det här är tjänsten för dig som trivs med ett flexibelt arbete där du har stor frihet att lägga upp och planera dina egna dagar. Du har en stor portion av driv och arbetar målinriktat och självgående med alla uppgifter. Tjänsten som servicetekniker innebär en stor del administrativt arbete till exempel gällande fakturahantering men också i säljverktyget där du planerar och bokar dina egna kundbesök, så det är viktigt att du har goda datakunskaper.
För att lyckas i rollen tror vi att du är praktiskt lagd med arbetslivserfarenhet som elektriker, mekaniker eller från liknande tekniska roller. Du har ett gediget tekniskt intresse som exempelvis visar sig i ditt stora intresse för fordon, fordonsmekanik och datorer. Vidare har du hög social kompetens, älskar det personliga mötet där du säljer in dig själv som kundens personliga servicetekniker och du värdesätter att ge god service enligt högsta standard.
Krav för tjänsten Gymnasieutbildning, gärna el- / teknikprogram eller arbetslivserfarenhet inom relevant område för tjänsten
Ett stort tekniskt intresse och att du brinner för att ge kunder god service
God datorvana
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Meriterande för tjänsten Erfarenhet av lantbruk, djurhållning och/eller mjölkproduktion
Övrigt
Startdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Ort: Du utgår hemifrån i tjänsten och jobbar i området södra Bohuslän / västra Västergötland.
Urval sker löpande, ansök därför redan idag. Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Engholm via 076-022 49 82 och jenny@stegra.nu
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
(org.nr 559233-8858)
Thulegatan 25 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DeLaval Kontakt
Rekryterare
Mikaela Eliasson mikaela@stegra.nu Jobbnummer
9998653