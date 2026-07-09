Servicetekniker Corob Scandinavia AB
Platsa AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-09
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Har du ett tekniskt intresse, trivs med problemlösning och är van att arbeta i digitala miljöer? Vill du dessutom ha en självständig roll med frihet under ansvar och goda möjligheter att utvecklas? Då kan tjänsten som servicetekniker hos Corob vara rätt för dig. Vi söker nu en servicetekniker som vill ansvara för ett eget servicedistrikt i Västsverige med utgångspunkt i Göteborg.
Om rollen Som servicetekniker hos Corob arbetar du med service, felsökning och reparation av våra automatiserade färgblandningsmaskiner. Våra lösningar används dagligen av färghandlare och industrikunder för att säkerställa snabb och exakt färgblandning. Du ansvarar för ett eget geografiskt servicedistrikt och bygger långsiktiga relationer med dina kunder.
Du utgår hemifrån med servicebil och planerar själv dina arbetsdagar utifrån dina serviceuppdrag. Rollen består huvudsakligen av planerade servicebesök, felsökning och reparation ute hos kund. Du arbetar självständigt, men har alltid nära till stöd från erfarna kollegor och teknisk expertis via telefon och Teams. Efter varje uppdrag dokumenterar du ditt arbete i vårt affärssystem.
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till måndag–fredag kl. 08.00–17.00 och innebär regelbundna resor med cirka 20–30 övernattningar per år, även om antalet kan variera beroende på verksamhetens behov. Vid behov stöttar serviceteknikerna även varandra över regionsgränserna och ibland i övriga Norden.
Du ansvarar för ett servicedistrikt med tyngdpunkt i Göteborg. Distriktet sträcker sig längs västkusten från Falkenberg i söder till Uddevalla i norr. Vi ser gärna att du bor i eller i närheten av Göteborg för att enkelt kunna utgå till dina serviceuppdrag.
Vad erbjuder vi dig? Hos Corob får du ett självständigt och varierat arbete där du ansvarar för ditt eget servicedistrikt och har stor frihet att planera dina arbetsdagar. Samtidigt blir du en del av ett sammansvetsat nordiskt serviceteam där kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av vardagen.
För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas erbjuder vi en gedigen introduktion med bredvidgång tillsammans med en erfaren servicetekniker. Du får även utbildning på vårt kontor i Göteborg innan du tar ansvar för ditt eget distrikt. Du utgår hemifrån med fullt utrustad servicebil och har tillgång till dator, telefon, arbetskläder och de verktyg som behövs för att utföra arbetet på bästa sätt. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, privat sjukvårdsförsäkring, tjänstepension och regelbundna hälsoundersökningar.
Vem söker vi? Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med att felsöka, lösa problem och arbeta praktiskt. Du kanske arbetar idag som servicetekniker, underhållstekniker, bilmekaniker eller verkstadstekniker – eller har en annan teknisk bakgrund där du utvecklat en god förståelse för mekanik, el eller elektronik.
Du är ansvarstagande, strukturerad och trivs med ett självständigt arbete där du planerar dina dagar och bygger långsiktiga relationer med kunder. Dokumentation och administration i digitala system är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Rollen innebär regelbundna resor och övernattningar, vilket gör att du behöver trivas med ett rörligt arbete och vara flexibel när det behövs. Samtidigt uppskattar du att vara en del av ett team där man stöttar varandra och tillsammans arbetar för att ge kunderna bästa möjliga service.
Corob Scandinavia AB Corob Scandinavia AB är den nordiska verksamheten inom Corob – en global teknikledare med över 40 års erfarenhet av att utveckla och tillverka högteknologiska dispenserings- och blandningslösningar för färg-, kemi- och beläggningsindustrin. Corobs lösningar används av färghandlare och industrikunder världen över för att säkerställa snabb, exakt och högkvalitativ färgblandning.
Från vårt svenska huvudkontor i Göteborg arbetar vi nära våra kunder i hela Norden. Vi är ett engagerat team på 11 personer och har 19 servicetekniker placerade runt om i Norden för att kunna erbjuda snabb, professionell service och långsiktiga kundrelationer. Hos oss får du tryggheten i ett internationellt teknikföretag, kombinerat med den nära gemenskapen och de korta beslutsvägarna i ett mindre team.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Erfarenhet av tekniskt arbete, exempelvis service, felsökning eller reparation
B-körkort
God digital vana och erfarenhet av Microsoft Office
Flytande svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av el eller elektronik
Fordonsteknisk bakgrund
Erfarenhet från servicearbete ute hos kund
Erfarenhet från färgbranschen
Norska och/eller danska
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum: 2026-08-10
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Göteborg
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg, evelina.lofberg@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8048951-2095536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
411 03 GOTHENBURG Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
9998697