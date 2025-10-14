Servicetekniker/Automationstekniker
2025-10-14
Nu söker vi en servicetekniker/automationstekniker för en kunds räkning i Halmstad. Är du en person med erfarenhet av service och underhåll samt automation och maskinbygge? Då kan tjänsten som tekniker vara något för dig.
Arbetsuppgifter för tjänsten:
Felsökning av maskin, el och automation
Förebyggande och akut underhåll av maskiner och produktionsutrustning
Bygga och förbättra maskiner samt tekniska lösningar
Vara med och bidra till utveckling och effektivisering av produktionsprocesser
Dokumentation och uppföljning av åtgärder
Beställa reservdelar och förbrukningsvaror
Leverantörskontrakt
Hantering av och återrapportering i relevanta program
Du som söker har ett genuint intresse för utveckling och produktion samt behöver vara tekniskt lagd och lösningsorienterad. Som person är du ansvarstagande och trivs i det, är nyfiken på ny teknik och trivs i en föränderlig miljö.
Krav för tjänsten:
Du som söker ska ha gymnasial teknisk utbildning eller kunskap som kunden bedömer likvärdig
Erfarenhet som servicetekniker/mekaniker i minst fem år eller kunskap/erfarenhet som kunden bedömer likvärdig
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Hos kunden erbjuds stora möjligheter till personlig utveckling med en trygg anställning. Tjänsten är långsiktig hos kunden. Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9556858