Servicetekniker/Automationstekniker
DELTA OF SWEDEN AKTIEBOLAG
Servicetekniker, mekaniker
Kommun: Halmstad
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare/provanställning
Om jobbet
Delta of Sweden är inne i en spännande utvecklingsfas - från entreprenörsdrivet företag till ett växande producerande bolag. Vi söker nu dig som vill bli en viktig del av vår tekniska resa. Har du erfarenhet av service och underhåll, automation eller maskinbygge? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
Som servicetekniker/automationstekniker hos oss blir du en del av vårt underhållsteam, där du arbetar nära Underhållschef och vår produktionschef. Du kommer ha en varierad och utvecklande vardag där du får arbeta både operativt och förbättringsorienterat.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för produktion och utveckling. Du gillar att ta ansvar, är nyfiken på ny teknik och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förebyggande och akut underhåll av maskiner och produktionsutrustning
Felsökning mekanik, el och automation
Bygga och förbättra maskiner och tekniska lösningar
Delta i utveckling och effektivisering av produktionsprocesser
Dokumentation, loggning och uppföljning av åtgärder
Beställande av reservdelar och förbrukningsartiklar inom budgeterade ramar
Leverantörskontrakt
Hanterande av och återrapportering i UH program
Krav för rollen
Gymnasial teknisk utbildning eller kunskap som företaget bedömer likvärdigt
Servicetekniker, mekaniker - 5 års erfarenhet eller kunskaper som av företaget bedöms likvärdiga
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska
Goda kunskaper i engelska
Meriterande
Dokumenterad kunskap/erfarenhet inom el är starkt meriterande
Yrkeserfarenhet av automation, underhåll, maskinbyggnation och hydraulik
Erfarenhet av svetsning
Ledarerfarenhet (projektledning)
Vad erbjuder vi?
Hos Delta of Sweden får du:
En trygg anställning i ett växande bolag
Stora möjligheter till personlig utveckling
Vara en del av ett team där dina idéer värderas och tas tillvara
Möjlighet att påverka och forma framtidens produktion
En arbetsplats där vi är stolta över våra produkter som används världen över - både som leksaker och pedagogiska verktyg

Publicering datum: 2025-09-08

Så ansöker du
Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan! Skicka in den så snart som möjligt. Vi tittar på ansökningarna löpande, men återkopplar först efter ansökningstiden löpt ut.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med rekryterings- och bemanningsföretag.
Vi frågor om rollen, vänligen kontakta
Underhållschef Elias Ferdinandsson:
Tele: 0763 082155 elias@deltaofsweden.com
Om anställningen

Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: personal@deltaofsweden.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delta Of Sweden AB
(org.nr 556523-0629)
Gjutaregatan 10 C (visa karta
)
302 60 HALMSTAD Arbetsplats
Delta Of Sweden Aktiebolag Jobbnummer
9496101