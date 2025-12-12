Servicetekniker/Automationsingenjör
2025-12-12
Om företaget
STABE Drives AB erbjuder systemlösningar inom elektromekanik och elektrifiering till kunder i Norden. Vi arbetar med olika typer av motorstyrningar, såsom servon, frekvensomriktare och strömriktare, som tillsammans med motorer och ibland elektriska cylindrar anpassas efter kundens behov. Stabe söker nu en Servicetekniker/Automationsingenjör som kan bidra med sin kompetens, har ett positivt engagemang för teknik och är självgående. Eftersom vi ständigt utvecklar nya lösningar baserade på kunders önskemål och ny teknik söker vi kreativa och noggranna personer som tycker om att lära sig nytt. Förmågan att ta ansvar, trivas i ett högt tempo och ha en serviceinriktad inställning ser vi som en självklarhet. Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara att dimensionera lösningar för kund. I samband med projekt och igångkörningar ingår kortare resor, ibland med övernattning. Du kommer även att ge support till kunder per telefon eller mejl och vid behov utföra felsökning på plats vid maskinstopp.
Om dig
Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning med inriktning mot automation, el, styr- och reglerteknik eller motsvarande, och att du vill ta nästa steg i din karriär. Erfarenhet av felsökning och PLC-programmering är meriterande men inget krav. Tidigare erfarenhet av industriellt underhåll och robotprogrammering är också ett plus. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i team, vara noggrann och våga fatta beslut. Kunskap inom både hård- och mjukvara är önskvärd, men rollen anpassas efter dina styrkor och ditt intresse.
Vi söker dig som är:
• Självgående * Serviceinriktad * Problemlösande * Strukturerad Tjänsten är en heltidstjänst med start omgående. Urval sker löpande. Placering i Halmstad, med viss möjlighet till hybridarbete.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Stellan Albertsson stellan@stabe.se 0723071773
