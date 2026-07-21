Servicetekniker
Cranemech AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2026-07-21
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Södra Sverige- Ängelholm
Västra Götaland - Göteborg
Då Cranemech är i en stark expansiv fas så söker vi nu Servicetekniker till vårt team med bas i i Ängelholm och Göteborg. Att arbeta som servicetekniker med industriell lyftutrustning innebär en tjänst med stor variation och frihet under ansvar. Hos oss kommer du att få arbeta med lyftbranschens främsta varumärken, med förebyggande underhåll samt service och även montage av våra produkter. Du arbetar över hela Sverige vid behov, mesta dels i södra regionen.
Till din hjälp i ditt arbete har du tillgång till en välutrustad servicebil och det finns bra support och backup i vårt team om du behöver hjälp. Cranemech har en stark teamkänsla där vi tillsammans arbetar för att uppnå våra mål. Hos oss kommer du få möjlighet att växa och utvecklas i din roll som servicetekniker.
Din profil : Som person är du självgående med driv och energi. Vi är en lärande organisation som både inhämtar ny kunskap och förvaltar kompetensen hos erfarna medarbetare. Du kommer att få ett bra introduktionsprogram och löpande kompetensutveckling. Det innebär att du har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Vi erbjuder: En heltidstjänst med marknadsmässig lön och ob-tillägg, kollektivavtal, arbetstidsförkortning och friskvårdsbidrag samt övriga förmåner.
Om Arbetet: Heltid, Ob-tillägg, delvis distans & resor i tjänsten kan förekomma.
Ingår i tjänsten: Servicebil, Dator, Mobiltelefon, Ipad
Övrigt: Marknadsmässig lön, Kollektivavtal, Arbetstidsförkortning, Friskvårdsbidrag, Övriga förmåner.
Arbetsbas: Ängelholm / Göteborg
Kvalifikationer: För att lyckas i tjänsten som tekniker vill vi gärna att du har ett stort teknikintresse, är noggrann och serviceinriktad. Erfarenhet av mekaniskt/elektriskt underhåll samt goda kunskaper i dator. Vi ser gärna att du är en öppen och flexibel person som tycker om att ha mycket kundkontakt och gillar att erbjuda både våra tjänster och produkter. Vi förutsätter att du kommunicerar obehindrat på Svenska och behärskar Engelska.
Krav: B körkort
Sök direkt på: jobb@cranemech.com
Vi ser framemot din ansökan!
VD Martin Nilsson
För mer information om tjänsten, välkommen att kontakta mig på: martin@cranemech.com
/ 0725-060795
Läs mer om Cranemech på: www.wedolifting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: jobb@cranemech.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cranemech AB
(org.nr 556562-4128)
Kärrlyckegatan 31 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cranemech AB Jobbnummer
10008525