Servicetekniker
Åke Carlsson Hissteknik Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Alvesta Visa alla maskinreparatörsjobb i Alvesta
2026-07-05
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Vi söker en tekniker för montage, service, reparationer, felsökning mm på mindre hissar. Vårt arbetsområde är i huvudsak Småland och Blekinge.
Vi söker dig, som har/är:
Teknisk kunskap
Elkunskap med ritningsläsning
En lagspelare med en positiv attityd
Engagerad, ansvarsfull samt service- och kundfokuserad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: ulf@hissteknik.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åke Carlsson Hissteknik Aktiebolag
(org.nr 556483-8703) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carlsson Hissteknik AB, Åke Jobbnummer
9992783