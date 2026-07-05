Servicetekniker

Åke Carlsson Hissteknik Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Alvesta
2026-07-05


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Vi söker en tekniker för montage, service, reparationer, felsökning mm på mindre hissar. Vårt arbetsområde är i huvudsak Småland och Blekinge.
Vi söker dig, som har/är:
Teknisk kunskap
Elkunskap med ritningsläsning
En lagspelare med en positiv attityd
Engagerad, ansvarsfull samt service- och kundfokuserad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: ulf@hissteknik.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åke Carlsson Hissteknik Aktiebolag (org.nr 556483-8703)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Carlsson Hissteknik AB, Åke

Jobbnummer
9992783

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