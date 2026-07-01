Servicetekniker
Xylem Water Solutions Global Services AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-07-01
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Servicetekniker till Xylem i Norrköping
Vill du arbeta med att tillhandahålla våra kunder med lösningar inom komplexa pump- och vatteninstallationer? Då är det dig vi letar efter!
Nu söker vi efter en servicetekniker till vårt team i Norrköping. Som servicetekniker arbetar du med att utföra allt från service av pumpar i vår verkstad, service av befintliga pumpstationer samt installation och ombyggnad av pumpstationer. Arbetet sker både ute hos våra kunder och i verkstaden. Vi erbjuder dig ett varierande arbete i Norrköping med omnejd.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och ansvarstagande med förmåga att planera och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och lösningsorienterad, trivs med att ta initiativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner inom organisationen. Som person är du serviceinriktad och har ett genuint intresse av att bidra till en effektiv och väl fungerande driftverksamhet.
Vi söker sig som har:
Ett stort teknikintresse
Arbetat som tekniker inom mekanik, elektronik eller VA
Vanan att arbeta med problemlösning i din arbetsvardag
B-körkort
Meriterande är om du har utökat B-körkort.
Om oss
Serviceorganisationen finns på 7 platser i Sverige, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Tillsammans med våra kvalitetsprodukter ger vår serviceorganisation våra kunder en garanterat långsiktig lösning för deras pumpbehov. Vi hjälper kunderna med bland annat: Reparationer av produkter, installationer, idriftsättningar, montage, svetsjobb samt el & automatik.
Information
Arbetstiden är vardagar 7-16 och jourtjänster på kvällen/helgen kan förekomma. Vid frågor eller för mer information så är du välkommen att kontakta Daniel Långberg, HR, 0471-247457. Ansökan sker via länken men det går också bra att ringa oss direkt och presentera dig närmare.
Fackrepresentant är Mikael Lövås, Unionen, och Rocio Piazuelo-Carrasco, Sveriges Ingenjörer, tel: + 46 8 475 60 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xylem Water Solutions Global Services AB
(org.nr 556782-9253)
616 34 ÅBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986745