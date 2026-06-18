Servicetekniker
Lantmännen Ek För / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-06-18
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Vill du ha ett jobb där du får ta ansvar, lösa tekniska utmaningar och se resultatet av ditt arbete varje dag? Hos oss arbetar du med service och reparation av maskiner och redskap, i en roll där du gör verklig skillnad för det svenska lantbruket.
Det här kommer du att göra
Som servicetekniker på Lantmännen Maskin har du tekniken som din vardag, från löpande service till avancerad felsökning och reparation av maskiner och redskap. Arbetet varierar mellan planerat underhåll och mer komplexa tekniska utmaningar, där du analyserar, felsöker och hittar smarta lösningar för att få allt att fungera optimalt.
Du har ett nära samarbete med kollegor för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. En viktig del av rollen är också kundkontakten, där du genom ett professionellt bemötande bygger långsiktiga relationer och fångar upp behov som kan skapa mervärde, både för kunden och för oss.
Det här behöver du för att lyckas och trivas:
Du har
Utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande, alternativt erfarenhet som gett dig en god teknisk grund.
Erfarenhet av service, felsökning eller reparation av maskiner, fordon eller liknande, och grundläggande kunskaper inom hydraulik, el eller mekanik.
Vana att arbeta med digitala system.
Goda kunskaper i svenska och grundläggande i engelska.
Du är
Tekniskt nyfiken och lösningsorienterad.
Relationsbyggande och bidrar till goda samarbeten.
Självständig och tar ansvar för att driva arbetet framåt.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du en varierad roll där du arbetar nära både teknik och verksamhet. Lantmännen är en stor internationell koncern med en unik bredd inom lantbruk, maskin,
livsmedel, bioenergi och fastigheter. Vi arbetar aktivt med utveckling och intern rörlighet och erbjuder en miljö där du kan växa tillsammans med verksamheten.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast 2026-07-16. I din ansökan har du möjlighet att bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil.
I slutet av rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Har du frågor kring tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig kontaktperson; Thommy Karlsson, Platschef på +46105561728.
Eftersom det börjar bli semestertider kan vår återkoppling dröja något. Vi är tacksamma för ditt tålamod och hoppas att även du får möjlighet till vila och återhämtning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Mer om Lantmännen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Lantmännen Maskin Jobbnummer
9969685