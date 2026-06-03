Servicetekniker
Green Deer AB / Maskinreparatörsjobb / Gotland Visa alla maskinreparatörsjobb i Gotland
2026-06-03
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SERVICETEKNIKER
Vi söker efter engagerad och duktig Servicetekniker till vår anläggning i Stenkyrka.
Vem är du
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Det är viktigt att du trivs med att jobba i arbetslag och besitter bra samarbetsförmåga, meriterande är om du har ett par års erfarenhet från branschen.
Vi ser att du har ett stort intresse för teknik, är nyfiken och lösningsfokuserad. Du vill bli en del i ett väl sammansvetsat gäng och vill hålla en hög kvalitet i allt du gör. Krav för tjänsten är att du besitter B-Körkort. Meriterande om du har en fordonsteknisk eller likvärdig utbildning, samt har en god engelska då tjänsten kräver att man ska kunna läsa och förstå manualer på engelska.
Vi lägger stor vikt gällande dina personliga egenskaper så som noggrannhet, samarbetsförmåga, samt att du har en positiv inställning. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Utföra service, felsökningar och reparationer av främst lantbruksmaskiner i varierande storlek.
Som servicetekniker hos oss kommer du att ingå i ett kompetent och serviceinriktat team och jobba med service- och reparationer av lantbruksmaskiner. Vi erbjuder ett spännande arbete i en organisation med starka framtidsutsikter. Vi erbjuder löpande utbildningar för att följa branschens utveckling och kundernas framtida önskemål. Vi värdesätter hög medarbetarnöjdhet och främjar god hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Vi är kollektivanslutna med tjänstepension.
ANSÖKAN
Skicka en ansökan med ditt CV till magnus.juel@greendeer.se
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi avböjer erbjudnande från rekryteringsföretag i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: magnus.juel@greendeer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Deer AB
(org.nr 556143-5412)
Stenkyrka Stenstugu 431 (visa karta
)
624 42 TINGSTÄDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Magnus Juel magnus.juel@greendeer.se 0480770870 Jobbnummer
9944754