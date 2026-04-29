Servicetekniker

Upplands Tvätt- och Kylservice AB / Budjobb / Uppsala
2026-04-29


Servicetekniker till Upplands Tvätt- och Kylservice AB
Vi söker en ansvarsfull och tekniskt kunnig servicetekniker till vårt team! Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag och utvecklas i ett familjeägt företag med högt engagemang.

2026-04-29

Bakgrund
Vi ser gärna att du har en teknisk gymnasieutbildning eller tidigare erfarenhet av servicearbete ute hos kund. Du är självgående, har en god kommunikationsförmåga och trivs i en roll med mycket kundkontakt. Erfarenhet av tvättstugeutrustning och/eller elinstallationer är meriterande, men inte ett krav. Grundläggande elkunskaper är ett måste.

Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Service och installation av tvättutrustning

Förebyggande underhåll

Kundbemötande och merförsäljning

Ansvar för servicebil och verktyg

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning

Kollektivavtal via Installatörsföretagen

Ett engagerat team där personlig utveckling är viktigt

Personlig lämplighet
Vi lägger stor vikt vid att du är rätt person för rollen och passar in i vårt arbetslag. Om du är serviceinriktad, självgående och trivs i en dynamisk arbetsmiljö kommer du att passa bra hos oss.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum.
För frågor om tjänsten, kontakta Mattias Bergqvist via e-post: mattias@upplandstvatt.se

Om företaget
Upplands Tvätt- och Kylservice AB är ett familjeägt företag med 5 anställda, varav 4 certifierade servicetekniker. Vi är specialiserade på installation, service och underhåll av professionell tvättutrustning och hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag med alla behov inom tvättutrustning för textilvård. Läs mer på www.upplandstvatt.se.

Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: mattias@upplandstvatt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Upplands Tvätt- och Kylservice AB (org.nr 556314-3329)
Bergsbrunnagatan 28 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Upplands Tvätt & Kylservice AB

Kontakt
VD
Mattias Bergqvist
mattias@upplandstvatt.se
0706891816

Jobbnummer
9883766

