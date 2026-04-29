Servicetekniker
2026-04-29
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med underhåll och automation, och trivs i en dynamisk och händelserik miljö? Vill du samtidigt ingå i en genuin organisation med korta beslutsvägar och en öppenhet för idéer och förändring?
Lantmännen Aspen är en världsledande tillverkare av miljöanpassade specialbränslen för små motorer och i rollen som Servicetekniker bidrar du till ett mer hållbart samhälle genom tillverkning av bränsle som är snällare för både människa, maskin och miljö.
Det här kommer du att göra
Som Servicetekniker på Aspen kommer du att arbeta med planering och utförande av underhåll och reparationer inom komplex driftsmiljö för att minimera störningar i vår produktion av alkylatbensin. Då vi har till stor del automatiserad utrustning kommer din roll innebära en hel del samverkan med maskinerna och vid eventuella stop eller störningar i processen kommer du att identifiera, analysera och avhjälpa felkällan. Vidare kommer du även medverka operativt i drift och underhåll av produktionslinorna och stöttar produktionen med löpande förändringar. Rollen som underhåll och automationstekniker på Aspen är bred och här får du möjligheten att arbeta problemlösande ur ett helhetsperspektiv och ingå i en dynamisk miljö med variation av arbetsuppgifter.
Under högsäsong arbetar vi i tvåskift och upplägget för hur tvåskiftet fördelas mellan dig och ytterligare en kollega sker efter överenskommelse. Tjänsten är placerad på vår produktionsanläggning i Hindås utanför Göteborg.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Flerårig erfarenhet från maskin- och underhållstekniskt arbete inom processindustri, med fördel förpacknings-, livsmedels- eller tillverkningsindustrin
Kompetens inom pneumatik, el och mekatronik/automation
Kunskap inom programmering så som robot, servo, vision eller PLC-programmering
En avslutad utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetserfarenhet
God kommunikationsförmåga i tal och skrift, på både svenska och engelska
Det är även meriterande om du har erfarenhet underhållssystem (MaintMaster) och TPM arbete
Du är:
Självgående och välorganiserad med god förmåga att planera ditt arbete
Analytisk och kan urskilja viktiga detaljer i komplexa sammanhang
Driven och initiativtagande där du tar ansvar för såväl problemlösning som kommer med förslag på förbättring och utveckling
Säker i din yrkesroll och arbetsmetodik och delar med dig av kunskap och information inom gruppen
Du delar våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft & Omtanke
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Det gör att vi kan erbjuda varierade utvecklingsmöjligheter för både specialister och generalister i olika bolag och branscher i över 20 länder.
Med 'Business in mind and people at heart' strävar vi aktivt efter en kultur där våra medarbetare kan växa, bidra och känna ett genuint engagemang. Vi ser intern rörlighet som en naturlig del av utvecklingen och uppmuntrar våra medarbetare att ta nästa steg inom organisationen. Tillsammans driver vi affärsvärde, bygger hållbara lösningar och skapar en arbetsplats där människan står i centrum.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast den 20/5, då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll och drogtest via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta HR Manager Camilla Olsson på camilla.x.olsson@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Lantmännen Aspen är en svensk världsledande producent av specialanpassade drivmedel. Varumärket Aspen erbjuder miljöanpassade bränslen för bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och skogsarbete, till båtliv och motorsport. Även Agro Oil, en stor leverantör av smörjmedel till proffsmarknaden med varumärket Agrol, ingår i Aspen, samt specialbränsletillverkarna Marline i Frankrike och Coryton i England. Aspens huvudkontor i Hindås utanför Göteborg rymmer såväl forskning och utveckling som produktion, distribution, marknadsföring och försäljning. Aspen har cirka 175 anställda och finns representerade i ett 30-tal länder.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
