Servicetekniker
2026-01-09
Servicetekniker till Bospower - Jobba med världsledande motorteknik!

Om företaget
Bospower är generalagent för Rolls-Royce power systems och arbetar exklusivt med deras produktutbud. Deras huvudfokus i Sverige är motormärket MTU, som är en del av Rolls-Royce. De erbjuder service och renovering av motorer, försäljning av reservdelar och leverans av nya motorer.
De är en del av norska Bertel O. Steen-koncernen, vilket innebär att de kombinerar flexibiliteten och de korta beslutsvägarna hos ett mindre företag med tryggheten av att tillhöra en stabil och växande koncern.
Hos kunden får du en spännande och utvecklande roll i en verksamhet som satsar på tillväxt. De erbjuder en modern arbetsmiljö, engagerade och kompetenta kollegor samt en av Sveriges mest välutrustade verkstäder, belägen i Jordbro industriområde. Här arbetar de med allt från motorrenoveringar till avancerad komponentbearbetning.Om tjänsten
I rollen som servicetekniker arbetar du med felsökning, underhåll och reparation av MTU-motorer, både på plats hos kund och i verkstad. Motorerna du jobbar med finns i bland annat reservkraftsanläggningar, industriella miljöer och fartyg. Arbetet sker både självständigt och i team, och resor samt övernattningar ingår som en naturlig del av jobbet.
Du utgår från verkstaden i Jordbro, men är oftast på plats hos kunder i olika delar av Sverige - och ibland även i Norden.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som mekaniker och goda kunskaper om motorer, exempelvis från båtar, lastbilar eller anläggningsmaskiner.
• Talar flytande svenska och har grundläggande kunskaper i engelska.
• Har grundläggande datorkunskaper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - det är din vilja att lära och utvecklas som avgör hur framgångsrik du blir hos oss. Du behöver inte kunna allt från början, vi ser till att du får stöd från våra kompetenta kollegor och löser problem tillsammans!Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Bospower SE med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
