Servicetekniker
Synos Medical AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2025-11-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synos Medical AB i Linköping
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad, praktiskt lagd och strävar efter att alltid lära dig mer? Då är du kanske den vi söker.
Till vår serviceavdelning i Linköping söker vi nu en servicetekniker som vill vara en del av att utveckla och underhålla laserutrustning. Du arbetar som servicetekniker och utbildas dagligen i ditt arbete. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att reparera, serva och frakta laserutrustning till kliniker över hela Sverige. Arbetet utgår alltså från Linköping, i tjänsten ingår även resor veckovis. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 mån provanställning som börjar med upplärningstid hur lång upplärningstiden är beror på dina tidigare erfarenheter och är individuell.
För att passa i tjänsten krävs att du:
Är tekniskt & praktiskt lagd
Kunskaper inom el-lära
Har tidigare arbetat med service tekniskt arbete
Är strukturerad och har god planeringsförmåga.
Är fysiskt stark och klarar tunga lyft
Har B-körkort
Goda tekniska kunskaper
Vilja att utvecklas och lära dig mer
Goda kunskaper i svenska & engelska.
God kommunikations- problemlösningsförmåga
Vilka är Synos Medical?
Synos Medical AB är ett av de främsta företagen i Sverige inom medicinsk laser - för kliniker, salonger och sjukhus. Synos är även återförsäljare av specialiserad klinikutrustning, avancerad medicinsk hudvård och PRP. I vår produktportföljen finns starka varumärken som DEKA laser, IDS, SheNb, Skinderma, PlasmaTech mm.
Synos Medical grundades 2011 och i företaget finns över 20 års erfarenhet inom medicinsk laser. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi arbetar över hela Norden. Vi tar emot ansökningar löpande. Skicka ditt CV och personligt brev till: johan@synos.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: johan@synos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synos Medical AB
(org.nr 556871-8075)
Sparrevägen 3 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Mossenberg johan@synos.se 0765290901 Jobbnummer
9605309